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Пушка Эдегора стала только украшением. Арсенал – Брайтон 1:2. Видео голов и обзор матча
Гол норвежца ход поединка не изменил, но получился красивым
Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию представляем видеообзор матча 32-го тура АПЛ, в котором “Арсенал” сенсационно дома уступил “Брайтону”. "Канониры" давили на "чаек", но гости воспользовались контратакой, открыв счет в матче. До перерыва лондонцы успели сравнять, однако гол был отменен из-за офсайда, а уже во втором тайме "Брайтон" благодаря красивому бильярдному удару удвоил свое преимущество. “Арсенал” сумел громко ответить только в конце матча, дважды попав в перекладину, и благодаря чудо-голу в девятку с метров 30-ти от Эдегора.
"Арсенал" – "Брайтон" 1:2
Голы: Эдегор 89 – Троссард 29, Мвепу 66
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