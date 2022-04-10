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Пушка Эдегора стала только украшением. Арсенал – Брайтон 1:2. Видео голов и обзор матча

Англия
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Гол норвежца ход поединка не изменил, но получился красивым

Пушка Эдегора стала только украшением. Арсенал – Брайтон 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 32-го тура АПЛ, в котором “Арсенал” сенсационно дома уступил “Брайтону”. "Канониры" давили на "чаек", но гости воспользовались контратакой, открыв счет в матче. До перерыва лондонцы успели сравнять, однако гол был отменен из-за офсайда, а уже во втором тайме "Брайтон" благодаря красивому бильярдному удару удвоил свое преимущество. “Арсенал” сумел громко ответить только в конце матча, дважды попав в перекладину, и благодаря чудо-голу в девятку с метров 30-ти от Эдегора.

"Арсенал" – "Брайтон" 1:2

Голы: Эдегор 89 – Троссард 29, Мвепу 66

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В статье: Арсенал (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион
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