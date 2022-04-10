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АПЛ. Брентфорд сделал очередной шаг к спасению, Бернли - к вылету 

Англия
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Среди проигравших Вест Хэм и Кристал Пэлас 

АПЛ. Брентфорд сделал очередной шаг к спасению, Бернли - к вылету 

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 32-й тур

Матч против "Лиона" в четвертьфинале Лиги Европы забрал у "Вест Хэма" слишком много сил. Команда Дэвида Мойеса более 45 минут вынуждена была играть вдесятером и к игре с "Брентфордом" в воскресенье "хаммерс" подошли в не лучшем состоянии.

Поражения "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" давали возможность "Вест Хэму" улучшить свои позиции в борьба за еврокубки. Но если ноги просто не бегут никакие знания и мотивация не помогут. "Брентфорд" играл с большей интенсивностью, чем гости и заслуженно победил. Достаточно посмотреть на статистику ударов - 15 у "Брентфорда" против пяти у "Вест Хэма" (в створ семь - один). Антонио, Боуэн, Лансини - все не были похожи на себя. Очередную травму получил Зума, а сменивший его Диоп допустил пару позиционных ошибок, которые и привели к голам в ворота Фабианского.

Все голы были забиты во втором тайме. Прекрасное взаимодействие форвардов "Брентфорда". Сначала Тоуни отправил Мбемо в прорыв в зону между Крессуэлом и Доусоном (Диоп выскочил на перехват и провалился), а затем Мбемо выполнил точный навес на голову Тоуни.

Четвертая победа "Брентфорда" в пяти последних матчах АПЛ. Команда Томаса Франка фактически обезопасила себя от вылета. У "пчел" десять побед и 36 очков после 32 туров, у третьего с конца "Бернли" на 12 пунктов меньше.

Лондон, "Брентфорд Коммьюнити Стэдиум"

"Брентфорд" - "Вест Хэм" 2:0

Голы: Мбемо 48, Тоуни 64

"Брентфорд": Райя - Айер (Расмуссен 83), Йоргенсен, Пиннок, Генри - Эриксен, Нергор, Янельт (Йенсен 69) - Мбемо (Канос 78), Тоуни, Висса

"Вест Хэм": Фабианский - Крессуэлл, Зума (Диоп 29), Доусон, Цоуфал - Райс, Соучек - Форнальс, Лансини (Бенрахма 58), Боуэн - Антонио (Влашич 66)

Предуппреждение: Антонио 66

"Лестер" и "Кристал Пэлас" - самые что ни есть середняки АПЛ. 32-й тур команды завершат на девятой и десятой позиции соответственно. "Кристал Пэлас" не проигрывал с середины февраля, но сегодня команда Патрика Виейра во всем уступала "лисам". Лучшим игроком матча стал воспитанник "Лестера" Кирнан Дьюсберри-Холл. Сначала он прекрасным пасом выложил мяч под удар Лукману, а затем ударом с 20 метров отправил мяч в девятку ворот "Пэласа".

Эти голы были забиты в конце первого тайма, но "Пэлас" продемонстрировал психологическую устойчивость и не поплыл после перерыва. Гости отыграли один гол - Айю заработал пенальти, Шмейхель дважды отбивал удары Заа (пришлось перебивать), но форвард "Пэлас" среагировал на второй сэйв датчанина. Как бы там не было, свести вничью гостям матч не удалось - 2:1 в пользу "Лестера".

Лестер, "Кинг Пауэр Стэдиум"

"Лестер" - Кристал Пэлас" 2:1

Голы: Лукман 39, Дьюсбери-Холл 45 - Заа 66

На 66-й минуте Заа не реализовал пенальти (вратарь)

"Лестер": Шмейхель - Джастин, Сеюнджю, Амарти, Томас - Тилеманс, Менди, Дьюсбери-Холл - Маддисон (Кастань 89), Дака (Ихеаначо 76), Лукман (Барнс 77)

"Кристал Пэлас": Гуаита - Митчелл (Уорд 34), Гэхи, Андерсен, Клайн - Шлупп, Куяте (Макартур 58), Галлахер (Эзе 58) - Заа, Матета, Айю

Предупреждения: Томас 67 - Митчелл 32

Вчерашняя победа "Эвертона" над "Манчестер Юнайтед" не оставляла "Бернли" выбора - на выезде против "Норвича" нужно было брать все три очка. Но команда Шона Дайча не справилась с этой целью. Голы Ле-Мелу и Пукки принесли победу "Норвичу". "Канарейки" все равно остаются на последнем месте и в их спасение никто не верит, но по шансам "Бернли" это был большой удар.

Норвич, "Кэрроу Роуд"

"Норвич" - "Бернли" 2:0

Голы: Ле-Мелу 9, Пукки 86

"Норвич": Крул - Байрэм, Хэнли, Гибсон, Яннулис (Уильямс 84) - Дауэлл, Норманн, Ле-Мелу (Рупп 69) - Маклин - Рашица, Пукки (Цолис 89)

"Бернли": Поуп - Тэйлор, Тарковски, Коллинз, Лоутон - Корне, Браунхилл, Уэствуд, Леннон (Макнил 64) - Вегорст (Выдра 56), Родригес (Барнс 84)

Предупреждения: Ле-Мелу 26 - Тэйлор 78

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Манчестер Сити" 30 23 4 3 70-18 +52 73
2 "Ливерпуль" 30 22 6 2 77-20 +57 72
3 "Челси" 30 18 8 4 64-23 +41 62
4 "Тоттенхэм" 31 18 3 10 56-37 +19 57
5 "Арсенал" 30 17 3 10 45-36 +9 54
6 "Вест Хэм Юнайтед" 32 15 6 11 51-42 +9 51
7 "Манчестер Юнайтед" 31 14 9 8 49-42 +7 51
8 "Вулверхэмптон" 32 15 4 13 33-28 +5 49
9 "Лестер Сити" 29 11 7 11 45-48 -3 40
10 "Кристал Пэлас" 31 8 13 10 43-40 +3 37
11 "Брайтон энд Хоув Альбион" 31 8 13 10 28-37 -9 37
12 "Астон Вилла" 31 11 3 17 42-46 -4 36
13 "Брентфорд" 32 10 6 16 39-48 -9 36
14 "Саутгемптон" 31 8 12 11 37-53 -16 36
15 "Ньюкасл" 31 8 10 13 35-54 -19 34
16 "Лидс Юнайтед" 32 8 9 15 38-68 -30 33
17 "Эвертон" 30 8 4 18 33-52 -19 28
18 "Бернли" 30 4 12 14 25-44 -19 24
19 "Уотфорд" 31 6 4 21 29-60 -31 22
20 "Норвич Сити" 31 5 6 20 20-63 -43 21
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В статье: Английская Премьер-лига Брентфорд АПЛ Кристал Пэлас (Лондон) Бернли Норвич Сити Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Лестер Сити
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