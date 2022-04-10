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АПЛ. Брентфорд сделал очередной шаг к спасению, Бернли - к вылету
Среди проигравших Вест Хэм и Кристал Пэлас
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 32-й тур
Матч против "Лиона" в четвертьфинале Лиги Европы забрал у "Вест Хэма" слишком много сил. Команда Дэвида Мойеса более 45 минут вынуждена была играть вдесятером и к игре с "Брентфордом" в воскресенье "хаммерс" подошли в не лучшем состоянии.
Поражения "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" давали возможность "Вест Хэму" улучшить свои позиции в борьба за еврокубки. Но если ноги просто не бегут никакие знания и мотивация не помогут. "Брентфорд" играл с большей интенсивностью, чем гости и заслуженно победил. Достаточно посмотреть на статистику ударов - 15 у "Брентфорда" против пяти у "Вест Хэма" (в створ семь - один). Антонио, Боуэн, Лансини - все не были похожи на себя. Очередную травму получил Зума, а сменивший его Диоп допустил пару позиционных ошибок, которые и привели к голам в ворота Фабианского.
Все голы были забиты во втором тайме. Прекрасное взаимодействие форвардов "Брентфорда". Сначала Тоуни отправил Мбемо в прорыв в зону между Крессуэлом и Доусоном (Диоп выскочил на перехват и провалился), а затем Мбемо выполнил точный навес на голову Тоуни.
Четвертая победа "Брентфорда" в пяти последних матчах АПЛ. Команда Томаса Франка фактически обезопасила себя от вылета. У "пчел" десять побед и 36 очков после 32 туров, у третьего с конца "Бернли" на 12 пунктов меньше.
FULL-TIME Brentford 2-0 West Ham— Premier League (@premierleague) April 10, 2022
Two second-half goals from Mbeumo and Toney secures back-to-back wins for Brentford#BREWHU pic.twitter.com/0lONncUvOF
Лондон, "Брентфорд Коммьюнити Стэдиум"
"Брентфорд" - "Вест Хэм" 2:0
Голы: Мбемо 48, Тоуни 64
"Брентфорд": Райя - Айер (Расмуссен 83), Йоргенсен, Пиннок, Генри - Эриксен, Нергор, Янельт (Йенсен 69) - Мбемо (Канос 78), Тоуни, Висса
"Вест Хэм": Фабианский - Крессуэлл, Зума (Диоп 29), Доусон, Цоуфал - Райс, Соучек - Форнальс, Лансини (Бенрахма 58), Боуэн - Антонио (Влашич 66)
Предуппреждение: Антонио 66
"Лестер" и "Кристал Пэлас" - самые что ни есть середняки АПЛ. 32-й тур команды завершат на девятой и десятой позиции соответственно. "Кристал Пэлас" не проигрывал с середины февраля, но сегодня команда Патрика Виейра во всем уступала "лисам". Лучшим игроком матча стал воспитанник "Лестера" Кирнан Дьюсберри-Холл. Сначала он прекрасным пасом выложил мяч под удар Лукману, а затем ударом с 20 метров отправил мяч в девятку ворот "Пэласа".
Эти голы были забиты в конце первого тайма, но "Пэлас" продемонстрировал психологическую устойчивость и не поплыл после перерыва. Гости отыграли один гол - Айю заработал пенальти, Шмейхель дважды отбивал удары Заа (пришлось перебивать), но форвард "Пэлас" среагировал на второй сэйв датчанина. Как бы там не было, свести вничью гостям матч не удалось - 2:1 в пользу "Лестера".
FULL-TIME Leicester 2-1 Crystal Palace— Premier League (@premierleague) April 10, 2022
Kiernan Dewsbury-Hall stars as the hosts leapfrog Crystal Palace into 9th place #LEICRY pic.twitter.com/8wkmxmLOqu
Лестер, "Кинг Пауэр Стэдиум"
"Лестер" - Кристал Пэлас" 2:1
Голы: Лукман 39, Дьюсбери-Холл 45 - Заа 66
На 66-й минуте Заа не реализовал пенальти (вратарь)
"Лестер": Шмейхель - Джастин, Сеюнджю, Амарти, Томас - Тилеманс, Менди, Дьюсбери-Холл - Маддисон (Кастань 89), Дака (Ихеаначо 76), Лукман (Барнс 77)
"Кристал Пэлас": Гуаита - Митчелл (Уорд 34), Гэхи, Андерсен, Клайн - Шлупп, Куяте (Макартур 58), Галлахер (Эзе 58) - Заа, Матета, Айю
Предупреждения: Томас 67 - Митчелл 32
Вчерашняя победа "Эвертона" над "Манчестер Юнайтед" не оставляла "Бернли" выбора - на выезде против "Норвича" нужно было брать все три очка. Но команда Шона Дайча не справилась с этой целью. Голы Ле-Мелу и Пукки принесли победу "Норвичу". "Канарейки" все равно остаются на последнем месте и в их спасение никто не верит, но по шансам "Бернли" это был большой удар.
FULL-TIME Norwich 2-0 Burnley— Premier League (@premierleague) April 10, 2022
A first #PL goal for Pierre Lees-Melou and a late Teemu Pukki finish ensures victory for Norwich#NORBUR pic.twitter.com/9MLi9PEO2c
Норвич, "Кэрроу Роуд"
"Норвич" - "Бернли" 2:0
Голы: Ле-Мелу 9, Пукки 86
"Норвич": Крул - Байрэм, Хэнли, Гибсон, Яннулис (Уильямс 84) - Дауэлл, Норманн, Ле-Мелу (Рупп 69) - Маклин - Рашица, Пукки (Цолис 89)
"Бернли": Поуп - Тэйлор, Тарковски, Коллинз, Лоутон - Корне, Браунхилл, Уэствуд, Леннон (Макнил 64) - Вегорст (Выдра 56), Родригес (Барнс 84)
Предупреждения: Ле-Мелу 26 - Тэйлор 78
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|30
|23
|4
|3
|70-18
|+52
|73
|2
|"Ливерпуль"
|30
|22
|6
|2
|77-20
|+57
|72
|3
|"Челси"
|30
|18
|8
|4
|64-23
|+41
|62
|4
|"Тоттенхэм"
|31
|18
|3
|10
|56-37
|+19
|57
|5
|"Арсенал"
|30
|17
|3
|10
|45-36
|+9
|54
|6
|"Вест Хэм Юнайтед"
|32
|15
|6
|11
|51-42
|+9
|51
|7
|"Манчестер Юнайтед"
|31
|14
|9
|8
|49-42
|+7
|51
|8
|"Вулверхэмптон"
|32
|15
|4
|13
|33-28
|+5
|49
|9
|"Лестер Сити"
|29
|11
|7
|11
|45-48
|-3
|40
|10
|"Кристал Пэлас"
|31
|8
|13
|10
|43-40
|+3
|37
|11
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|31
|8
|13
|10
|28-37
|-9
|37
|12
|"Астон Вилла"
|31
|11
|3
|17
|42-46
|-4
|36
|13
|"Брентфорд"
|32
|10
|6
|16
|39-48
|-9
|36
|14
|"Саутгемптон"
|31
|8
|12
|11
|37-53
|-16
|36
|15
|"Ньюкасл"
|31
|8
|10
|13
|35-54
|-19
|34
|16
|"Лидс Юнайтед"
|32
|8
|9
|15
|38-68
|-30
|33
|17
|"Эвертон"
|30
|8
|4
|18
|33-52
|-19
|28
|18
|"Бернли"
|30
|4
|12
|14
|25-44
|-19
|24
|19
|"Уотфорд"
|31
|6
|4
|21
|29-60
|-31
|22
|20
|"Норвич Сити"
|31
|5
|6
|20
|20-63
|-43
|21
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