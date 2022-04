АПЛ. Брентфорд сделал очередной шаг к спасению, Бернли - к вылету 

Чемпионат Англии, 32-й тур

Матч против "Лиона" в четвертьфинале Лиги Европы забрал у "Вест Хэма" слишком много сил. Команда Дэвида Мойеса более 45 минут вынуждена была играть вдесятером и к игре с "Брентфордом" в воскресенье "хаммерс" подошли в не лучшем состоянии.

Поражения "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" давали возможность "Вест Хэму" улучшить свои позиции в борьба за еврокубки. Но если ноги просто не бегут никакие знания и мотивация не помогут. "Брентфорд" играл с большей интенсивностью, чем гости и заслуженно победил. Достаточно посмотреть на статистику ударов - 15 у "Брентфорда" против пяти у "Вест Хэма" (в створ семь - один). Антонио, Боуэн, Лансини - все не были похожи на себя. Очередную травму получил Зума, а сменивший его Диоп допустил пару позиционных ошибок, которые и привели к голам в ворота Фабианского.

Все голы были забиты во втором тайме. Прекрасное взаимодействие форвардов "Брентфорда". Сначала Тоуни отправил Мбемо в прорыв в зону между Крессуэлом и Доусоном (Диоп выскочил на перехват и провалился), а затем Мбемо выполнил точный навес на голову Тоуни.

Четвертая победа "Брентфорда" в пяти последних матчах АПЛ. Команда Томаса Франка фактически обезопасила себя от вылета. У "пчел" десять побед и 36 очков после 32 туров, у третьего с конца "Бернли" на 12 пунктов меньше.

FULL-TIME Brentford 2-0 West Ham



Two second-half goals from Mbeumo and Toney secures back-to-back wins for Brentford#BREWHU pic.twitter.com/0lONncUvOF — Premier League (@premierleague) April 10, 2022

Лондон, "Брентфорд Коммьюнити Стэдиум"

"Брентфорд" - "Вест Хэм" 2:0

Голы: Мбемо 48, Тоуни 64

"Брентфорд": Райя - Айер (Расмуссен 83), Йоргенсен, Пиннок, Генри - Эриксен, Нергор, Янельт (Йенсен 69) - Мбемо (Канос 78), Тоуни, Висса

"Вест Хэм": Фабианский - Крессуэлл, Зума (Диоп 29), Доусон, Цоуфал - Райс, Соучек - Форнальс, Лансини (Бенрахма 58), Боуэн - Антонио (Влашич 66)

Предуппреждение: Антонио 66

"Лестер" и "Кристал Пэлас" - самые что ни есть середняки АПЛ. 32-й тур команды завершат на девятой и десятой позиции соответственно. "Кристал Пэлас" не проигрывал с середины февраля, но сегодня команда Патрика Виейра во всем уступала "лисам". Лучшим игроком матча стал воспитанник "Лестера" Кирнан Дьюсберри-Холл. Сначала он прекрасным пасом выложил мяч под удар Лукману, а затем ударом с 20 метров отправил мяч в девятку ворот "Пэласа".

Эти голы были забиты в конце первого тайма, но "Пэлас" продемонстрировал психологическую устойчивость и не поплыл после перерыва. Гости отыграли один гол - Айю заработал пенальти, Шмейхель дважды отбивал удары Заа (пришлось перебивать), но форвард "Пэлас" среагировал на второй сэйв датчанина. Как бы там не было, свести вничью гостям матч не удалось - 2:1 в пользу "Лестера".

FULL-TIME Leicester 2-1 Crystal Palace



Kiernan Dewsbury-Hall stars as the hosts leapfrog Crystal Palace into 9th place #LEICRY pic.twitter.com/8wkmxmLOqu — Premier League (@premierleague) April 10, 2022

Лестер, "Кинг Пауэр Стэдиум"

"Лестер" - Кристал Пэлас" 2:1

Голы: Лукман 39, Дьюсбери-Холл 45 - Заа 66

На 66-й минуте Заа не реализовал пенальти (вратарь)

"Лестер": Шмейхель - Джастин, Сеюнджю, Амарти, Томас - Тилеманс, Менди, Дьюсбери-Холл - Маддисон (Кастань 89), Дака (Ихеаначо 76), Лукман (Барнс 77)

"Кристал Пэлас": Гуаита - Митчелл (Уорд 34), Гэхи, Андерсен, Клайн - Шлупп, Куяте (Макартур 58), Галлахер (Эзе 58) - Заа, Матета, Айю

Предупреждения: Томас 67 - Митчелл 32

Вчерашняя победа "Эвертона" над "Манчестер Юнайтед" не оставляла "Бернли" выбора - на выезде против "Норвича" нужно было брать все три очка. Но команда Шона Дайча не справилась с этой целью. Голы Ле-Мелу и Пукки принесли победу "Норвичу". "Канарейки" все равно остаются на последнем месте и в их спасение никто не верит, но по шансам "Бернли" это был большой удар.

FULL-TIME Norwich 2-0 Burnley



A first #PL goal for Pierre Lees-Melou and a late Teemu Pukki finish ensures victory for Norwich#NORBUR pic.twitter.com/9MLi9PEO2c — Premier League (@premierleague) April 10, 2022

Норвич, "Кэрроу Роуд"

"Норвич" - "Бернли" 2:0

Голы: Ле-Мелу 9, Пукки 86

"Норвич": Крул - Байрэм, Хэнли, Гибсон, Яннулис (Уильямс 84) - Дауэлл, Норманн, Ле-Мелу (Рупп 69) - Маклин - Рашица, Пукки (Цолис 89)

"Бернли": Поуп - Тэйлор, Тарковски, Коллинз, Лоутон - Корне, Браунхилл, Уэствуд, Леннон (Макнил 64) - Вегорст (Выдра 56), Родригес (Барнс 84)

Предупреждения: Ле-Мелу 26 - Тэйлор 78