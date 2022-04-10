Зинченко начнёт в резерве матч против Ливерпуля

Украинский полузащитник Александр Зинченко не попал в стартовый состав "Манчестер Сити" на поединок 32 тура АПЛ против "Ливерпуля". 11-й номер "горожан" на этот поединок попал в запас.

Для Зинченко это пятый кряду поединок, в котором он не выходит в основе. В последний раз 25-летний украинец начинал поединок чемпионата Англии с первых минут на поле ещё в феврале, когда отыграл весь матч против "Норвича". В нынешнем розыгрыше АПЛ у футболиста только 8 игр.