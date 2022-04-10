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Зинченко начнёт в резерве матч против Ливерпуля

Англия
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Снова вне игры

Зинченко начнёт в резерве матч против Ливерпуля

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский полузащитник Александр Зинченко не попал в стартовый состав "Манчестер Сити" на поединок 32 тура АПЛ против "Ливерпуля". 11-й номер "горожан" на этот поединок попал в запас.

Для Зинченко это пятый кряду поединок, в котором он не выходит в основе. В последний раз 25-летний украинец начинал поединок чемпионата Англии с первых минут на поле ещё в феврале, когда отыграл весь матч против "Норвича". В нынешнем розыгрыше АПЛ у футболиста только 8 игр.

Добавим, что матч "Ман Сити" - "Ливерпуль" начнётся в 18:30. Следить за игрой вы можете в текстовой трансляции на UA-Футбол.

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В статье: Ливерпуль Манчестер Сити Александр Зинченко
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