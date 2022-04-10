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Зинченко начнёт в резерве матч против Ливерпуля
Снова вне игры
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский полузащитник Александр Зинченко не попал в стартовый состав "Манчестер Сити" на поединок 32 тура АПЛ против "Ливерпуля". 11-й номер "горожан" на этот поединок попал в запас.
Для Зинченко это пятый кряду поединок, в котором он не выходит в основе. В последний раз 25-летний украинец начинал поединок чемпионата Англии с первых минут на поле ещё в феврале, когда отыграл весь матч против "Норвича". В нынешнем розыгрыше АПЛ у футболиста только 8 игр.
Добавим, что матч "Ман Сити" - "Ливерпуль" начнётся в 18:30. Следить за игрой вы можете в
???????????????? ???????????????? ????????— Manchester City (@ManCity) April 10, 2022
XI | Ederson, Walker, Stones, Laporte, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne (C), Bernardo, Jesus, Foden, Sterling
SUBS | Steffen, Ake, Gundogan, Grealish, Zinchenko, Fernandinho, Mahrez, McAtee, Lavia#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/UFnY6Qw3d1
???? ???????????????? ???????????????? ????— Liverpool FC (@LFC) April 10, 2022
Our line-up to face @ManCity this afternoon ????#MCILIV
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