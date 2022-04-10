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Некоторые из руководителей МЮ желают, чтобы Роналду покинул клуб летом
Решение за владельцем и советом руководства
Фото: talkSPORT
Как утверждает Daily Mail, в руководстве "Манчестер Юнайтед" есть люди, которых не устраивает игра Криштиану Роналду, и которые считают, что игрок должен покинуть клуб уже этим летом. Однако, как отмечается, такое решение владельцем клуба Джоэлем Глэйзером и советом руководства еще принято не было.
Также важен фактор Роналду и для потенциального нового тренера "Юнайтед" Эрика тен Хага, который хотел бы знать о планах клуба на одного из ведущих игроков. Система, используемая тренером в "Аяксе", может не подойти для такого возрастного футболиста, как Криштиану Роналду.
Португалец перешел в "Манчестер Юнайтед" лишь в самом конце прошлого лета за 15 миллионов евро. За сезон в английской Премьер-лиге он провел 25 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 3 ассиста.
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