Сити был лучше большую часть матча, но с таким Ливерпулем – этого недостаточно. Аудиомнение #139

Обсуждаем топ-матч 32-го тура чемпионата Англии поединок между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити". Послушать выпуски "Аудиомнения" можно на Megogo Audio, Google Podcasts, Facebook, YouTube ↓ , Castbox ↓ – подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.

"Манчестер Сити" был ближе к победе, однако "Ливерпуль" вовремя включился и спас для себя поединок на ключевом его отрезке. Слабый Уокер, неубедительный и не чувствующий конкуренции Салах, нервы "красных" в первом тайме и взаимные ядовитые инъекции во второй половине матча – еще больше мыслей внутри подкаста.