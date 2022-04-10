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Между Ман Сити и Ливерпулем один балл. До конца сезона остаётся семь туров

Англия
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Нас ожидает горячая концовка сезона

Между Ман Сити и Ливерпулем один балл. До конца сезона остаётся семь туров

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Возможно, главный матч сезона в АПЛ не определил победителя - "Ман Сити" и "Ливерпуль" во встрече 31-го тура АПЛ расписали боевую ничью 2:2. Этот результат не помог определить очевидного фаворита в борьбе за английскую корону. "Горожане" продолжают идти первыми, однако преимущество над "красными" всего в один балл.

До конца сезона "Ман Сити" сыграет с "Вулвз", "Брайтоном", "Уотфордом", "Лидсом", "Ньюкаслом", "Вест Хэмом" и "Астон Виллой".

У "Ливерпуля" впереди МЮ, "Эвертон", "Ньюкасл", "Тоттенхэм", "Астон Вилла", "Саутгемптон" и "Вулвз".

Любопытно, что это не последняя встреча "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" в этом сезоне. Уже на следующих выходных эти же соперники сыграют в полуфинале Кубка Англии. Не исключён также вариант финала ЛЧ.

Добавим также о ситуации двух других команд украинцев. "Вест Хэм" Ярмоленко продолжает схватку за еврокубки: шестая строчка даёт возможность в следующем сезоне сыграть в Лиге конференций. "Эвертон" Миколенко в нескольких шагах от пропасти: первое невылетающее место и четыре балла преимущества над "красной зоной".

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Манчестер Сити" 31 23 5 3 72-20 +52 74
2 "Ливерпуль" 31 22 7 2 79-22 +57 73
3 "Челси" 30 18 8 4 64-23 +41 62
4 "Тоттенхэм" 31 18 3 10 56-37 +19 57
5 "Арсенал" 30 17 3 10 45-36 +9 54
6 "Вест Хэм Юнайтед" 32 15 6 11 51-42 +9 51
7 "Манчестер Юнайтед" 31 14 9 8 49-42 +7 51
8 "Вулверхэмптон" 32 15 4 13 33-28 +5 49
9 "Лестер Сити" 29 11 7 11 45-48 -3 40
10 "Кристал Пэлас" 31 8 13 10 43-40 +3 37
11 "Брайтон энд Хоув Альбион" 31 8 13 10 28-37 -9 37
12 "Астон Вилла" 31 11 3 17 42-46 -4 36
13 "Брентфорд" 32 10 6 16 39-48 -9 36
14 "Саутгемптон" 31 8 12 11 37-53 -16 36
15 "Ньюкасл" 31 8 10 13 35-54 -19 34
16 "Лидс Юнайтед" 32 8 9 15 38-68 -30 33
17 Эвертон 30 8 4 18 33-52 -19 28
18 "Бернли" 30 4 12 14 25-44 -19 24
19 "Уотфорд" 31 6 4 21 29-60 -31 22
20 "Норвич Сити" 31 5 6 20 20-63 -43 21
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В статье: Ливерпуль Манчестер Сити
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