Между Ман Сити и Ливерпулем один балл. До конца сезона остаётся семь туров

Возможно, главный матч сезона в АПЛ не определил победителя - "Ман Сити" и "Ливерпуль" во встрече 31-го тура АПЛ расписали боевую ничью 2:2. Этот результат не помог определить очевидного фаворита в борьбе за английскую корону. "Горожане" продолжают идти первыми, однако преимущество над "красными" всего в один балл.

До конца сезона "Ман Сити" сыграет с "Вулвз", "Брайтоном", "Уотфордом", "Лидсом", "Ньюкаслом", "Вест Хэмом" и "Астон Виллой".

У "Ливерпуля" впереди МЮ, "Эвертон", "Ньюкасл", "Тоттенхэм", "Астон Вилла", "Саутгемптон" и "Вулвз".

Любопытно, что это не последняя встреча "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" в этом сезоне. Уже на следующих выходных эти же соперники сыграют в полуфинале Кубка Англии. Не исключён также вариант финала ЛЧ.

Добавим также о ситуации двух других команд украинцев. "Вест Хэм" Ярмоленко продолжает схватку за еврокубки: шестая строчка даёт возможность в следующем сезоне сыграть в Лиге конференций. "Эвертон" Миколенко в нескольких шагах от пропасти: первое невылетающее место и четыре балла преимущества над "красной зоной".