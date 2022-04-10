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Между Ман Сити и Ливерпулем один балл. До конца сезона остаётся семь туров
Нас ожидает горячая концовка сезона
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Возможно, главный матч сезона в АПЛ не определил победителя - "Ман Сити" и "Ливерпуль" во встрече 31-го тура АПЛ расписали боевую ничью 2:2. Этот результат не помог определить очевидного фаворита в борьбе за английскую корону. "Горожане" продолжают идти первыми, однако преимущество над "красными" всего в один балл.
До конца сезона "Ман Сити" сыграет с "Вулвз", "Брайтоном", "Уотфордом", "Лидсом", "Ньюкаслом", "Вест Хэмом" и "Астон Виллой".
У "Ливерпуля" впереди МЮ, "Эвертон", "Ньюкасл", "Тоттенхэм", "Астон Вилла", "Саутгемптон" и "Вулвз".
Любопытно, что это не последняя встреча "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" в этом сезоне. Уже на следующих выходных эти же соперники сыграют в полуфинале Кубка Англии. Не исключён также вариант финала ЛЧ.
Добавим также о ситуации двух других команд украинцев. "Вест Хэм" Ярмоленко продолжает схватку за еврокубки: шестая строчка даёт возможность в следующем сезоне сыграть в Лиге конференций. "Эвертон" Миколенко в нескольких шагах от пропасти: первое невылетающее место и четыре балла преимущества над "красной зоной".
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|31
|23
|5
|3
|72-20
|+52
|74
|2
|"Ливерпуль"
|31
|22
|7
|2
|79-22
|+57
|73
|3
|"Челси"
|30
|18
|8
|4
|64-23
|+41
|62
|4
|"Тоттенхэм"
|31
|18
|3
|10
|56-37
|+19
|57
|5
|"Арсенал"
|30
|17
|3
|10
|45-36
|+9
|54
|6
|"Вест Хэм Юнайтед"
|32
|15
|6
|11
|51-42
|+9
|51
|7
|"Манчестер Юнайтед"
|31
|14
|9
|8
|49-42
|+7
|51
|8
|"Вулверхэмптон"
|32
|15
|4
|13
|33-28
|+5
|49
|9
|"Лестер Сити"
|29
|11
|7
|11
|45-48
|-3
|40
|10
|"Кристал Пэлас"
|31
|8
|13
|10
|43-40
|+3
|37
|11
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|31
|8
|13
|10
|28-37
|-9
|37
|12
|"Астон Вилла"
|31
|11
|3
|17
|42-46
|-4
|36
|13
|"Брентфорд"
|32
|10
|6
|16
|39-48
|-9
|36
|14
|"Саутгемптон"
|31
|8
|12
|11
|37-53
|-16
|36
|15
|"Ньюкасл"
|31
|8
|10
|13
|35-54
|-19
|34
|16
|"Лидс Юнайтед"
|32
|8
|9
|15
|38-68
|-30
|33
|17
|Эвертон
|30
|8
|4
|18
|33-52
|-19
|28
|18
|"Бернли"
|30
|4
|12
|14
|25-44
|-19
|24
|19
|"Уотфорд"
|31
|6
|4
|21
|29-60
|-31
|22
|20
|"Норвич Сити"
|31
|5
|6
|20
|20-63
|-43
|21
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