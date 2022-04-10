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Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2. Обзор матча и видео голов
Манчестер Сити – Ливерпуль ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 10 апреля 2022 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Матч лидеров чемпионата Англии получился зрелищным и увлекательным. "Ливерпуль" в случае победы мог выйти на первое место, "Манчестер Сити" - увеличить отрыв от конкурента до четырех очков. В итоге команды сыграли вничью. В первом тайме за "Сити" забили Де Брюйне и Жезус, гости ответили мячом Жота. Сразу после перерыва Мане забил второй мяч "Ливерпуля" и счет остался неизменным, несмотря на моменты с обеих сторон. "Манчестер Сити" остается лидером с отрывом в одно очко.
Чемпионат Англии, 32-й тур. Манчестер, "Этихад"
Голы: Де Брюйне 5, Жезус 37 - Жота 13, Мане 46
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