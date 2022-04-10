Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2. Обзор матча и видео голов

Матч лидеров чемпионата Англии получился зрелищным и увлекательным. "Ливерпуль" в случае победы мог выйти на первое место, "Манчестер Сити" - увеличить отрыв от конкурента до четырех очков. В итоге команды сыграли вничью. В первом тайме за "Сити" забили Де Брюйне и Жезус, гости ответили мячом Жота. Сразу после перерыва Мане забил второй мяч "Ливерпуля" и счет остался неизменным, несмотря на моменты с обеих сторон. "Манчестер Сити" остается лидером с отрывом в одно очко.

Чемпионат Англии, 32-й тур. Манчестер, "Этихад"

"Манчестер Сити" - "Ливерпуль" 2:2

Голы: Де Брюйне 5, Жезус 37 - Жота 13, Мане 46