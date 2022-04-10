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Гвардиола о ничьей с Ливерпулем: Такое ощущение, будто мы оставили их в живых
Хорошая реклама для Премьер-лиги
Фото: Liverpool FC
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола оценил выступление своей команды в матче против "Ливерпуля", завершившемся со счетом 2:2:
"Этот матч – хорошая реклама для английской Премьер-лиги. Это была фантастическая игра: обе команды пытались друг друга перебороть. Они сделали все, что смогли.
Мы же, у меня есть такое ощущение, оставили их в живых, подарили шанс. Но, конечно, "Ливерпуль" — это услада для глаз, то, насколько они опасны в атаке, как они хороши. Так что безусловно, им тяжело противостоять, так что мы отлично справились. Я горд своей командой.
Теперь у обоих команд осталось по 7 игр, мы должны победить в каждой из них, иначе это будет конец. Мы будем сражаться за титул".
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