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Клопп: Мы не идеальная команда. Ман Сити, вероятно, поближе к этому

Англия
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Коуч "красных" о ничьей с "горожанами"

Клопп: Мы не идеальная команда. Ман Сити, вероятно, поближе к этому

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал ничью из "Манчестер Сити" в рамках 32-го тура АПЛ.

"Уровень концентрации в таких матчах невероятный. Это похоже на бой двух боксеров, двух тяжеловесов. В момент, когда ты опускаешь руки, ты получаешь сильный удар по лицу. Но ты вынужден снова вставать, чтобы попытаться снова получить контроль. Это сегодня и случилось.

Ни одна команда в мире не идеальна. Мы не идеальны. "Сити", вероятно, поближе к этому, но они тоже не идеальны. Поэтому мы должны были вынудить их допустить несколько маленьких ошибок.

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Для нас ничего не изменилось. Мы еще в январе знали: если хотим стать чемпионами, то должны выиграть 18 матчей. Теперь осталось 7 матчей. Выиграть 7 встреч АПЛ – это нечто совершенно безумное. Но это, по-видимому, единственный способ обойти эту команду. Но это при условии, что "Сити" не выиграет свои 7 матчей", – рассказал немецкий наставник.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Манчестер Сити
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Источник:
ФК "Ливерпуль"

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