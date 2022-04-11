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Клопп: Мы не идеальная команда. Ман Сити, вероятно, поближе к этому
Коуч "красных" о ничьей с "горожанами"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал
"Уровень концентрации в таких матчах невероятный. Это похоже на бой двух боксеров, двух тяжеловесов. В момент, когда ты опускаешь руки, ты получаешь сильный удар по лицу. Но ты вынужден снова вставать, чтобы попытаться снова получить контроль. Это сегодня и случилось.
Ни одна команда в мире не идеальна. Мы не идеальны. "Сити", вероятно, поближе к этому, но они тоже не идеальны. Поэтому мы должны были вынудить их допустить несколько маленьких ошибок.
Для нас ничего не изменилось. Мы еще в январе знали: если хотим стать чемпионами, то должны выиграть 18 матчей. Теперь осталось 7 матчей. Выиграть 7 встреч АПЛ – это нечто совершенно безумное. Но это, по-видимому, единственный способ обойти эту команду. Но это при условии, что "Сити" не выиграет свои 7 матчей", – рассказал немецкий наставник.
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