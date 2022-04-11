Клопп: Мы не идеальная команда. Ман Сити, вероятно, поближе к этому

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал ничью из "Манчестер Сити" в рамках 32-го тура АПЛ.

"Уровень концентрации в таких матчах невероятный. Это похоже на бой двух боксеров, двух тяжеловесов. В момент, когда ты опускаешь руки, ты получаешь сильный удар по лицу. Но ты вынужден снова вставать, чтобы попытаться снова получить контроль. Это сегодня и случилось.

Ни одна команда в мире не идеальна. Мы не идеальны. "Сити", вероятно, поближе к этому, но они тоже не идеальны. Поэтому мы должны были вынудить их допустить несколько маленьких ошибок.