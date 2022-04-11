Конте одобряет. Тоттенхэм готов выкупить контракт шведского вингера

Лондонский "Тоттенхэм" летом планирует выкупить контракт Деяна Кулусевски.

Шведский вингер присоединился к лондонскому клубу из "Ювентуса" на правах аренды зимой. С того времени он выходил на поле 13 раз, забив три гола и отдав шесть голевые передач.

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Его успехами впечатлен Антонио Конте. По данным Calciomercato, тренер будет просить руководство полноценно подписать Деяна за 35 миллионов евро.

На данный момент "шпоры" идут четвертыми в АПЛ и претендует на место в Лиге Чемпионов.