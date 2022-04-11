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Манчестер Сити предложил Холланду контракт на 30 миллионов евро в год
Соглашение рассчитано на 5 лет
Фото: twitter.com/BVB
"Манчестер Сити" предложил Эрлингу Холанду контракт на 5 лет с зарплатой в 30 миллионов евро в год, сообщает Джанлука Ди Марцио. Англичане также заплатят 75 миллионов евро отступных и 70 миллионов Мино Райоле – агенту футболиста.
Сообщается, что за 5 лет в Манчестере норвежский нападающий заработает около 150 миллионов евро.
Ранее стало известно, что Эрлинг хотел бы попробовать себя в новом проекте "Реала" вместе с Килианом Мбаппе. В то же время источники близкие к "Барселоне" говорили об устной договоренности между президентом клуба и Мино Райолой.
В этом сезоне Холанд уже пропустил 95 дней из-за повреждений. При этом норвежский нападающий провел 25 матчей за "Боруссию", забил 23 гола и отдал 7 голевых передач.
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