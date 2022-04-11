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Полузащитник Лейпцига в шорт-листе МЮ на лето

Англия
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Но трансферу кое-что может помешать

Полузащитник Лейпцига в шорт-листе МЮ на лето

Фото: twitter.com/RBLeipzig

Новина українською

Полузащитник "Лейпцига" Кристофер Нкунку интересен "Манчестер Юнайтед", сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг. Главный тренер "манкунианцев" Ральф Рангник даже личный фанат таланта футболиста.

Сообщается, что в "Манчестер Юнайтед" обсуждали игру полузащитника. Ральф Рангник, который по окончанию сезона будет занимать в клубе консультационную должность лично заинтересован в футболисте.

Тем не менее, трансферу может помешать избыток футболистов подобного плана в "Манчестер Юнайтед". На позиции Нкунку выступают Бруну Фернандеш и Джесси Лингард.

В этом сезоне 24-летний хавбек провел за "Лейпциг" 42 матча, забил 28 голов и отдал 18 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Кристофера в 65 миллионов евро.

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В статье: Ральф Рангник Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг Кристофер Нкунку
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