Полузащитник Лейпцига в шорт-листе МЮ на лето

Полузащитник "Лейпцига" Кристофер Нкунку интересен "Манчестер Юнайтед", сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг. Главный тренер "манкунианцев" Ральф Рангник даже личный фанат таланта футболиста.

News #Nkunku: He's on #MUFC 's list for summer! Rangnick is a big fan of him. Internally there were talks about the player. Club is considering the option of bringing him to Manchester United. But there are still too many other options in the squad. #TransferUpdate @Sky_Marc???????????? — Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 11, 2022

Сообщается, что в "Манчестер Юнайтед" обсуждали игру полузащитника. Ральф Рангник, который по окончанию сезона будет занимать в клубе консультационную должность лично заинтересован в футболисте.

Тем не менее, трансферу может помешать избыток футболистов подобного плана в "Манчестер Юнайтед". На позиции Нкунку выступают Бруну Фернандеш и Джесси Лингард.

В этом сезоне 24-летний хавбек провел за "Лейпциг" 42 матча, забил 28 голов и отдал 18 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Кристофера в 65 миллионов евро.