Полузащитник Лейпцига в шорт-листе МЮ на лето

Полузащитник "Лейпцига" Кристофер Нкунку интересен "Манчестер Юнайтед", сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг. Главный тренер "манкунианцев" Ральф Рангник даже личный фанат таланта футболиста.

News #Nkunku: He's on #MUFC 's list for summer! Rangnick is a big fan of him. Internally there were talks about the player. Club is considering the option of bringing him to Manchester United. But there are still too many other options in the squad. #TransferUpdate @Sky_Marc????????????