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Продолжая искать игроков в Серии А. Тоттенхэм следит за защитником Интера

Англия
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Вероятно, посоветовал Антонио Конте

Продолжая искать игроков в Серии А. Тоттенхэм следит за защитником Интера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Алессандро Бастони может оказаться в "Тоттенхэме". Об этом передает Calciomercato.

Источник передает, что нового центрбека подыскивает себе Антонио Конте. Преимущество Бастони - он работал с Конте в "Интере" на протяжении двух лет, став ключевым игроком команды.

Впрочем, миланцы могут отпустить Алессандро, если контракт продлит другой центрбек - де Врей. На счету Бастони в нынешнем сезоне один гол и три ассиста в 38-ми играх.

"Тоттенхэм", к слову, за последнее время подписал немало футболистов из Серии А - Кристиано Ромеро, Родриго Бентанкур, Деян Кулусевски.

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В статье: Интер (Милан) Тоттенхэм (Лондон) Алессандро Бастони
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