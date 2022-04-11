Продолжая искать игроков в Серии А. Тоттенхэм следит за защитником Интера

Алессандро Бастони может оказаться в "Тоттенхэме". Об этом передает Calciomercato.

Источник передает, что нового центрбека подыскивает себе Антонио Конте. Преимущество Бастони - он работал с Конте в "Интере" на протяжении двух лет, став ключевым игроком команды.

Впрочем, миланцы могут отпустить Алессандро, если контракт продлит другой центрбек - де Врей. На счету Бастони в нынешнем сезоне один гол и три ассиста в 38-ми играх.

"Тоттенхэм", к слову, за последнее время подписал немало футболистов из Серии А - Кристиано Ромеро, Родриго Бентанкур, Деян Кулусевски.