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Продолжая искать игроков в Серии А. Тоттенхэм следит за защитником Интера
Вероятно, посоветовал Антонио Конте
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Алессандро Бастони может оказаться в "Тоттенхэме". Об этом передает Calciomercato.
Источник передает, что нового центрбека подыскивает себе Антонио Конте. Преимущество Бастони - он работал с Конте в "Интере" на протяжении двух лет, став ключевым игроком команды.
#Conte a caccia di un difensore mancino per il Tottenham, in lista c'è pure #Bastoni. Tutto passa da #DeVrij https://t.co/jSKNUZgw4P pic.twitter.com/FsuoRUdMFA— calciomercato.com (@cmdotcom) April 11, 2022
Впрочем, миланцы могут отпустить Алессандро, если контракт продлит другой центрбек - де Врей. На счету Бастони в нынешнем сезоне один гол и три ассиста в 38-ми играх.
"Тоттенхэм", к слову, за последнее время подписал немало футболистов из Серии А - Кристиано Ромеро, Родриго Бентанкур, Деян Кулусевски.
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