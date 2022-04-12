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МЮ не будет наказывать Роналду за разбитый телефон ребенка-фаната Эвертона
Португалец не контролирует свои эмоции
Фото: twitter.com/ManUtd
"Манчестер Юнайтед" не будет наказывать нападающего Криштиану Роналду за инцидент с участием ребенка, который произошел после поражения от "Эвертона", сообщает The Sun. Форвард разбил телефон 14-летнему мальчику с аутизмом и диспраксией.
Сообщается, что клуб считает достаточными те извинения, которые Роналду принес в инстаграме. Футболист также пригласил болельщика на Олд-Траффорд.
Нападающий разбил телефон юного болельщика "Эвертона" после поражения (0:1).
В этом сезоне Роналду провел 34 матча, забил 18 голов и отдал 3 голевые передачи.
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