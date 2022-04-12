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МЮ не будет наказывать Роналду за разбитый телефон ребенка-фаната Эвертона

Англия
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(1 голосов)

Португалец не контролирует свои эмоции

МЮ не будет наказывать Роналду за разбитый телефон ребенка-фаната Эвертона

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" не будет наказывать нападающего Криштиану Роналду за инцидент с участием ребенка, который произошел после поражения от "Эвертона", сообщает The Sun. Форвард разбил телефон 14-летнему мальчику с аутизмом и диспраксией.

Сообщается, что клуб считает достаточными те извинения, которые Роналду принес в инстаграме. Футболист также пригласил болельщика на Олд-Траффорд.

Нападающий разбил телефон юного болельщика "Эвертона" после поражения (0:1).

В этом сезоне Роналду провел 34 матча, забил 18 голов и отдал 3 голевые передачи.

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В статье: Криштиану Роналду Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Юнайтед
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Источник:
thesun.co.uk

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Комментарии (1)
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Хиденг (Днепр)
12.04.2022 в 00:38
Да чего его наказывать!? Надо дать мальчику кувалду и Бугатти Роналды - пусть поиграется.
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