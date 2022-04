Последний сезон легенды. Фернандиньо летом покинет Ман Сити

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо летом покинет команду. Об этом бразилец заявил во время специальной пресс-конференции.

Причина данного решения проста - Фернандиньо хочет играть больше, нежели сейчас. Судя по всему, он вернется на родину в Бразилию.

"Я хочу играть больше. Я вернусь в Бразилию. Это решение я принял со своей семьей, это самое главное для меня", - заявил Ферна.

???? Fernandinho announces he will leave Manchester City at the end of the season.



He’s not gonna sign a new contract: “I want to play. I will go back to Brazil, for sure. I've decided with my family, it's the most important for me”, Fernandinho said. ???????????? #MCFC pic.twitter.com/UbQK0erSQ3