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Последний сезон легенды. Фернандиньо летом покинет Ман Сити

Англия
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Его роль в становлении нынешнего "Сити" переоценить сложно

Последний сезон легенды. Фернандиньо летом покинет Ман Сити

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо летом покинет команду. Об этом бразилец заявил во время специальной пресс-конференции.

Причина данного решения проста - Фернандиньо хочет играть больше, нежели сейчас. Судя по всему, он вернется на родину в Бразилию.

"Я хочу играть больше. Я вернусь в Бразилию. Это решение я принял со своей семьей, это самое главное для меня", - заявил Ферна.

За "горожан" бразилец играет с лета 2013-го года. За девять лет в команде он выходил на поле 373 раза, забив 25 голов. Вместе с англичанами ему удалось завоевать 13 титулов.

Напомним, что до перехода в "Ман Сити", хавбек защищал цвета "Шахтера".

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В статье: Фернандиньо Манчестер Сити
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