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Последний сезон легенды. Фернандиньо летом покинет Ман Сити
Его роль в становлении нынешнего "Сити" переоценить сложно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо летом покинет команду. Об этом бразилец заявил во время специальной пресс-конференции.
Причина данного решения проста - Фернандиньо хочет играть больше, нежели сейчас. Судя по всему, он вернется на родину в Бразилию.
"Я хочу играть больше. Я вернусь в Бразилию. Это решение я принял со своей семьей, это самое главное для меня", - заявил Ферна.
???? Fernandinho announces he will leave Manchester City at the end of the season.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 12, 2022
He’s not gonna sign a new contract: “I want to play. I will go back to Brazil, for sure. I've decided with my family, it's the most important for me”, Fernandinho said. ???????????? #MCFC pic.twitter.com/UbQK0erSQ3
За "горожан" бразилец играет с лета 2013-го года. За девять лет в команде он выходил на поле 373 раза, забив 25 голов. Вместе с англичанами ему удалось завоевать 13 титулов.
Напомним, что до перехода в "Ман Сити", хавбек защищал цвета "Шахтера".
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