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За не самую крупную сумму. Манор Соломон летом может перейти в лондонский клуб
И, вероятнее всего, сыграть в АПЛ
Фото: ФК Шахтер
Португальский вингер Фабиу Карвалью летом сменит "Фулхэм" на "Ливерпуль". И это скажется на донецком "Шахтере".
По данным зарубежных СМИ, "дачники" в ответ подпишут летом Манор Соломона. Переговоры между сторонами уже начались. Приблизительная сумма трансфера - семь миллионов фунтов.
#FulhamFC transfer news - Fulham have moved to replace Fabio Carvalho ahead of next season by opening talks with Shakhtar Donetsk over a deal for winger Manor Solomon, an Israel international. Talks ongoing, transfer worth around £7m— John Percy (@JPercyTelegraph) April 12, 2022
"Горняки" подписали Соломона зимой 2019-го года за шесть миллионов. Всего на его счету 106 матчей и 22 гола в составе гранда украинского футбола.
"Фулхэм" на данный момент лидирует в Чемпионшипе. Велики шансы, что в следующем сезоне они будут играть в АПЛ.
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