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За не самую крупную сумму. Манор Соломон летом может перейти в лондонский клуб

Англия
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И, вероятнее всего, сыграть в АПЛ

За не самую крупную сумму. Манор Соломон летом может перейти в лондонский клуб

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Португальский вингер Фабиу Карвалью летом сменит "Фулхэм" на "Ливерпуль". И это скажется на донецком "Шахтере".

По данным зарубежных СМИ, "дачники" в ответ подпишут летом Манор Соломона. Переговоры между сторонами уже начались. Приблизительная сумма трансфера - семь миллионов фунтов.

"Горняки" подписали Соломона зимой 2019-го года за шесть миллионов. Всего на его счету 106 матчей и 22 гола в составе гранда украинского футбола.

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"Фулхэм" на данный момент лидирует в Чемпионшипе. Велики шансы, что в следующем сезоне они будут играть в АПЛ.

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В статье: Шахтер (Донецк) Фулхэм (Лондон) Манор Соломон
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