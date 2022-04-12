За не самую крупную сумму. Манор Соломон летом может перейти в лондонский клуб

Португальский вингер Фабиу Карвалью летом сменит "Фулхэм" на "Ливерпуль". И это скажется на донецком "Шахтере".

По данным зарубежных СМИ, "дачники" в ответ подпишут летом Манор Соломона. Переговоры между сторонами уже начались. Приблизительная сумма трансфера - семь миллионов фунтов.

#FulhamFC transfer news - Fulham have moved to replace Fabio Carvalho ahead of next season by opening talks with Shakhtar Donetsk over a deal for winger Manor Solomon, an Israel international. Talks ongoing, transfer worth around £7m — John Percy (@JPercyTelegraph) April 12, 2022

"Горняки" подписали Соломона зимой 2019-го года за шесть миллионов. Всего на его счету 106 матчей и 22 гола в составе гранда украинского футбола.

"Фулхэм" на данный момент лидирует в Чемпионшипе. Велики шансы, что в следующем сезоне они будут играть в АПЛ.