За не самую крупную сумму. Манор Соломон летом может перейти в лондонский клуб

Португальский вингер Фабиу Карвалью летом сменит "Фулхэм" на "Ливерпуль". И это скажется на донецком "Шахтере".

По данным зарубежных СМИ, "дачники" в ответ подпишут летом Манор Соломона. Переговоры между сторонами уже начались. Приблизительная сумма трансфера - семь миллионов фунтов.

#FulhamFC transfer news - Fulham have moved to replace Fabio Carvalho ahead of next season by opening talks with Shakhtar Donetsk over a deal for winger Manor Solomon, an Israel international. Talks ongoing, transfer worth around £7m