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The Athletic: МЮ достиг принципиального соглашения с наставником Аякса

Англия
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Впереди громкое назначение

The Athletic: МЮ достиг принципиального соглашения с наставником Аякса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Все идет к тому, что новым тренером "МЮ" станет голландец Эрик тен Хаг.

Авторитетный журналист портала The Athletic Давид Орштейн сообщает, что англичане достигли принципиального соглашения. Впереди - обсуждения последних деталей и переговоры с руководством "Аякса".

Никаких официальных заявлений не будет сделано до финала кубка Нидерландов. 17-го апреля "Аякс" сыграет против "ПСВ".

Тен Хаг работает с "Аяксом" с 2017-го года. Он завоевал пять трофеев и доходил до полуфинала Лиги Чемпионов. В "МЮ" он может заменить Ральфа Рангника.

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В статье: Аякс (Амстердам) Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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