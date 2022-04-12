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The Athletic: МЮ достиг принципиального соглашения с наставником Аякса
Впереди громкое назначение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Все идет к тому, что новым тренером "МЮ" станет голландец Эрик тен Хаг.
Авторитетный журналист портала The Athletic Давид Орштейн сообщает, что англичане достигли принципиального соглашения. Впереди - обсуждения последних деталей и переговоры с руководством "Аякса".
???? EXCLUSIVE: Man Utd reach verbal agreement in principle with Erik Ten Hag to become next permanent manager. #MUFC will need agreement with #Ajax (who are aware) & to finalise contract (up to 4yrs). No announcement til after Dutch Cup final @TheAthleticUK https://t.co/VTVzg6gCGx— David Ornstein (@David_Ornstein) April 12, 2022
Никаких официальных заявлений не будет сделано до финала кубка Нидерландов. 17-го апреля "Аякс" сыграет против "ПСВ".
Тен Хаг работает с "Аяксом" с 2017-го года. Он завоевал пять трофеев и доходил до полуфинала Лиги Чемпионов. В "МЮ" он может заменить Ральфа Рангника.
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