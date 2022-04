The Athletic: МЮ достиг принципиального соглашения с наставником Аякса

Все идет к тому, что новым тренером "МЮ" станет голландец Эрик тен Хаг.

Авторитетный журналист портала The Athletic Давид Орштейн сообщает, что англичане достигли принципиального соглашения. Впереди - обсуждения последних деталей и переговоры с руководством "Аякса".

???? EXCLUSIVE: Man Utd reach verbal agreement in principle with Erik Ten Hag to become next permanent manager. #MUFC will need agreement with #Ajax (who are aware) & to finalise contract (up to 4yrs). No announcement til after Dutch Cup final @TheAthleticUK https://t.co/VTVzg6gCGx