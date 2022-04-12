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Абрамович выберет нового владельца Челси. Правительство одобрило всех кандидатов
Великобритания не допустит, чтобы средства поступили Абрамовичу
Фото: twitter.com/ChelseaFC
Правительство Великобритании одобрило всех 4 финальных претендентов на покупку "Челси", сообщает The Times. Покупателю выдадут специальную лицензию, которая исключит получение средств Абрамовичем или подсанкционными лицами.
Сообщается, что любой из оставшихся 4 кандидатов будет одобрен властями. При этом выбор между претендентами будут делать сам Роман Абрамович и руководство "Челси", вероятно, исходя из перспектив клуба, а не самой большой суммы.
Шорт-лист состоит из четырех предложений: от семьи Риккетс, владеющей "Чикаго Кабс", от совладельца "Лос-Анджелес Доджерс" Тодда Боэли, от совладельца "Аталанты" и акционера "Бостон Селтикс" Стивена Пальюки, а также от управляющих "Филадельфия Севенти Сиксерс" Дэвида Блитцера и Джоша Харриса.
Окончательные предложения по покупке "Челси" должны быть представлены не позднее четверга.
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