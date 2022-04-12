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Арсенал положил глаз сразу на нескольких футболистов Барселоны

Англия
(2 голосов)

"Канониры" планируют перестройку

Арсенал положил глаз сразу на нескольких футболистов Барселоны

Фото: twitter.com/Arsenal

Новина українською

"Арсенал" интересуется несколькими игроками "Барселоны", сообщает Diario Sport. На карандаше у "канониров" голкипер Нету, полузащитник Рики Пуч и нападающий Мемфис Депай.

Сообщается, что стороны общались по поводу футболистов, но никаких договоренностей пока нет.

Защитник Габриэл Магальяес нравится "Барселоне" и может быть включен в сделку. "Арсенал" хочет компенсировать нехватку средств с помощью обменов.

В текущем сезоне Магальяес провел 31 матч за "Арсенал" и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего бразильца в 30 миллионов евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид)
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Источник:
sport.es

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