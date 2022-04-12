Арсенал положил глаз сразу на нескольких футболистов Барселоны

"Арсенал" интересуется несколькими игроками "Барселоны", сообщает Diario Sport. На карандаше у "канониров" голкипер Нету, полузащитник Рики Пуч и нападающий Мемфис Депай.

Сообщается, что стороны общались по поводу футболистов, но никаких договоренностей пока нет.

Защитник Габриэл Магальяес нравится "Барселоне" и может быть включен в сделку. "Арсенал" хочет компенсировать нехватку средств с помощью обменов.

В текущем сезоне Магальяес провел 31 матч за "Арсенал" и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего бразильца в 30 миллионов евро.