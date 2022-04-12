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Арсенал положил глаз сразу на нескольких футболистов Барселоны
"Канониры" планируют перестройку
Фото: twitter.com/Arsenal
"Арсенал" интересуется несколькими игроками "Барселоны", сообщает Diario Sport. На карандаше у "канониров" голкипер Нету, полузащитник Рики Пуч и нападающий Мемфис Депай.
Сообщается, что стороны общались по поводу футболистов, но никаких договоренностей пока нет.
Защитник Габриэл Магальяес нравится "Барселоне" и может быть включен в сделку. "Арсенал" хочет компенсировать нехватку средств с помощью обменов.
В текущем сезоне Магальяес провел 31 матч за "Арсенал" и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего бразильца в 30 миллионов евро.
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