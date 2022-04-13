СМИ: Переговоры между Шахтером и лондонским клубом по Соломону находятся на финальной стадии

Вероятнее всего, уже летом состав "Шахтера" покинет Манор Соломон. Как мы сообщали вчера, в его подписании заинтересован лондонский "Фулхэм".

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Как передает Daily Mail, переговоры между сторонами находятся на финальной стадии. Вероятнее всего, за одного из своих лидеров "горняки" получает семь миллионов фунтов стерлингов.

Зимой 2019-го за Соломона выплатили шесть миллионов евро. В этом сезоне он совершил шесть результативных действий (4+2) в 24-х играх.