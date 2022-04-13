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У Антонио Конте коронавирус. Наставник рискует пропустить ближайший матч АПЛ

Англия
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"Шпоры" только успели набрать ход

У Антонио Конте коронавирус. Наставник рискует пропустить ближайший матч АПЛ

Фото: twitter.com/SpursOfficial

UA-Футбол
Новина українською

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте сдал положительный тест на коронавирус. Об этом передают зарубежные СМИ.

По их данным, болезнь у тренера проходит без дополнительных симптомов. Однако в "Тоттенхэме" переживают, успеет ли наставник сдать негативный тест до ближайшего матча АПЛ.

На выходных "шпоры" сыграют против "Брайтона". Сейчас лондонцы ведут борьбу за четвертое место, опережая "Арсенал" по дополнительным показателям.

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Напомним, что Конте возглавил английский клуб в ноябре 2021-го.

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В статье: Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон)
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