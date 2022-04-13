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У Антонио Конте коронавирус. Наставник рискует пропустить ближайший матч АПЛ
"Шпоры" только успели набрать ход
Фото: twitter.com/SpursOfficial
Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте сдал положительный тест на коронавирус. Об этом передают зарубежные СМИ.
По их данным, болезнь у тренера проходит без дополнительных симптомов. Однако в "Тоттенхэме" переживают, успеет ли наставник сдать негативный тест до ближайшего матча АПЛ.
Antonio Conte has tested positive for covid-19 but Tottenham expect the Italian to be fit and ready to be in the dugout when Spurs face Brighton this weekend. ???? pic.twitter.com/hAqIdesDJb— Football Daily (@footballdaily) April 13, 2022
На выходных "шпоры" сыграют против "Брайтона". Сейчас лондонцы ведут борьбу за четвертое место, опережая "Арсенал" по дополнительным показателям.
Напомним, что Конте возглавил английский клуб в ноябре 2021-го.
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