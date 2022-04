У Антонио Конте коронавирус. Наставник рискует пропустить ближайший матч АПЛ

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте сдал положительный тест на коронавирус. Об этом передают зарубежные СМИ.

По их данным, болезнь у тренера проходит без дополнительных симптомов. Однако в "Тоттенхэме" переживают, успеет ли наставник сдать негативный тест до ближайшего матча АПЛ.

Antonio Conte has tested positive for covid-19 but Tottenham expect the Italian to be fit and ready to be in the dugout when Spurs face Brighton this weekend. ???? pic.twitter.com/hAqIdesDJb