Архитекторы стадиона Тоттенхэма займутся реконструкцией Олд-Траффорд

Руководство "Манчестер Юнайтед" определилось с архитекторами, которые займутся реконструкцией стадиона, сообщает сайт клуба. Одна из целей – расширение вместимости.

Сообщается, что над планами по обновлению стадиона будут трудиться архитекторы из Populous и консультанты по управлению, представляющие Legends International. Обе эти компании занимались проектированием "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

Одной из целей работ является увеличение вместимости арены. Сейчас "Олд-Траффорд" может принять 74 140 зрителей.