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Архитекторы стадиона Тоттенхэма займутся реконструкцией Олд-Траффорд
"Юнайтед" выбрал опытного подрядчика
Фото: twitter.com/ManUtd
Руководство "Манчестер Юнайтед" определилось с архитекторами, которые займутся реконструкцией стадиона, сообщает сайт клуба. Одна из целей – расширение вместимости.
Сообщается, что над планами по обновлению стадиона будут трудиться архитекторы из Populous и консультанты по управлению, представляющие Legends International. Обе эти компании занимались проектированием "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
Одной из целей работ является увеличение вместимости арены. Сейчас "Олд-Траффорд" может принять 74 140 зрителей.
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