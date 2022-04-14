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Архитекторы стадиона Тоттенхэма займутся реконструкцией Олд-Траффорд

Англия
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"Юнайтед" выбрал опытного подрядчика

Архитекторы стадиона Тоттенхэма займутся реконструкцией Олд-Траффорд

Фото: twitter.com/ManUtd

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Руководство "Манчестер Юнайтед" определилось с архитекторами, которые займутся реконструкцией стадиона, сообщает сайт клуба. Одна из целей – расширение вместимости.

Сообщается, что над планами по обновлению стадиона будут трудиться архитекторы из Populous и консультанты по управлению, представляющие Legends International. Обе эти компании занимались проектированием "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

Одной из целей работ является увеличение вместимости арены. Сейчас "Олд-Траффорд" может принять 74 140 зрителей.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Олд Траффорд Манчестер Юнайтед
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Источник:
manutd.com

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