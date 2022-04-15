В Манчестер Сити назвали Зинченко "лучшим игроком матча" с Атлетико, хотя он не провел на поле ни минуты 

Ответный четвертьфинал Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Манчестер Сити" (0:0) запомнился многочисленными потасовками между игроками на поле и вне его, и в одной из стычек принял непосредственное участие Александр Зинченко.

В конце матча защитник "Атлетико" Фелипе сбил атакующего хавбека "Сити" Фодена и к последнему подлетел центрбек "матрасников" Стефан Савич, пытаясь быстро поднять англичанина с газона. Но за Фодена заступился стоявший рядом запасной Александр Зинченко.

Затем к Савичу поделетел Льоренте и украинец оказался в ситуации два против одного, но продолжал отдалкивать соперников от лежащего Фодена.

Эти действия украинца вызвали воссторг у его одноклубников. "Александр Зинченко внутри команды неофициально был признан лучшим игроком матча за его роль в защите Фодена. Для одноклубников Зинченко его действия стали символом того, что значит быть частью команды, которая продолжает вести борьбу за три трофея. Эта ситуация оказала стимулирующее действие на команду", - пишет The Telegraph.

В субботу "Манчестер Сити" сыграет полуфинальный матч Кубка Англии с "Ливерпулем".

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