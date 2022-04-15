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В Манчестер Сити назвали Зинченко "лучшим игроком матча" с Атлетико, хотя он не провел на поле ни минуты 

Англия
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Украинец вовремя защитил своего партнера 

В Манчестер Сити назвали Зинченко "лучшим игроком матча" с Атлетико, хотя он не провел на поле ни минуты 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Ответный четвертьфинал Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Манчестер Сити" (0:0) запомнился многочисленными потасовками между игроками на поле и вне его, и в одной из стычек принял непосредственное участие Александр Зинченко.

В конце матча защитник "Атлетико" Фелипе сбил атакующего хавбека "Сити" Фодена и к последнему подлетел центрбек "матрасников" Стефан Савич, пытаясь быстро поднять англичанина с газона. Но за Фодена заступился стоявший рядом запасной Александр Зинченко.

В Манчестер Сити назвали Зинченко "лучшим игроком матча" с Атлетико, хотя он не провел на поле ни минуты  - изображение 1

Затем к Савичу поделетел Льоренте и украинец оказался в ситуации два против одного, но продолжал отдалкивать соперников от лежащего Фодена.

В Манчестер Сити назвали Зинченко "лучшим игроком матча" с Атлетико, хотя он не провел на поле ни минуты  - изображение 2

Эти действия украинца вызвали воссторг у его одноклубников. "Александр Зинченко внутри команды неофициально был признан лучшим игроком матча за его роль в защите Фодена. Для одноклубников Зинченко его действия стали символом того, что значит быть частью команды, которая продолжает вести борьбу за три трофея. Эта ситуация оказала стимулирующее действие на команду", - пишет The Telegraph.

В субботу "Манчестер Сити" сыграет полуфинальный матч Кубка Англии с "Ливерпулем".

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В статье: Лига чемпионов Манчестер Сити Александр Зинченко
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Комментарии (1)
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Динамiт (Василькiв)
15.04.2022 в 14:56
Ми українці -- бійці, це показуємо не тільки на футбольних полях, а й битві за виживання української нації в битві з рашизмом плешиво фюрера путіна...
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