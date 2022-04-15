Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тен Хага не дождется. Ветеран МЮ покинет клуб по окончании сезона
Дальше без Матича
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич покинет клуб по окончании сезона. Об этом серб сообщил в своих социальных сетях.
"После долгих раздумий, я решил, что это будет мой последний сезон в "Манчестер Юнайтед". Я уже сказал руководству, тренеру и игрокам о принятом решении.
Это было честь и привилегия играть за столь великий клуб. Большое спасибо фанатам за их поддержку. Отдам всего себя, чтобы помочь товарищам закончить сезон как можно лучше", - написал Неманья.
Летом 2017-го Матич пополнил состав "МЮ", покинув "Челси". С того времени серб отыграл 183 матча, забил четыре гола и отдал девять голевых передач. Обошлось без завоеванных трофеев.
Напомним, что высока вероятность того, что летом "Юнайтед" возглавит нидерландский
Популярное сейчас
- Принудительная посадка с последующей поджаркой. ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52
- Москва угрожает усилить удары по Киеву и требует от США прекратить поставки оружия
- Минобороны рф заявило о якобы сбитом украинском вертолете. В Белгороде сработала ПВО
- Награда за гол. Стала известна оценка Яремчука за матч с Ливерпулем
- Отсутствие позиции - тоже активная позиция. Коля Серга обратился к Регине и другим блогерам рф
- Орки украли из дома Олега Скрипки матрас, но прошли мимо картины известного художника