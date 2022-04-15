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Тен Хага не дождется. Ветеран МЮ покинет клуб по окончании сезона

Англия
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Дальше без Матича

Тен Хага не дождется. Ветеран МЮ покинет клуб по окончании сезона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич покинет клуб по окончании сезона. Об этом серб сообщил в своих социальных сетях.

"После долгих раздумий, я решил, что это будет мой последний сезон в "Манчестер Юнайтед". Я уже сказал руководству, тренеру и игрокам о принятом решении.

Это было честь и привилегия играть за столь великий клуб. Большое спасибо фанатам за их поддержку. Отдам всего себя, чтобы помочь товарищам закончить сезон как можно лучше", - написал Неманья.

Летом 2017-го Матич пополнил состав "МЮ", покинув "Челси". С того времени серб отыграл 183 матча, забил четыре гола и отдал девять голевых передач. Обошлось без завоеванных трофеев.

Напомним, что высока вероятность того, что летом "Юнайтед" возглавит нидерландский тренер Эрик тен Хаг.

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В статье: Неманья Матич Манчестер Юнайтед
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