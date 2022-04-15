Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джеррард: Суарес был из ряда вон. Было чувство, что он выиграет для тебя любой матч
Стиви назвал лучшего партнера
Фото: twitter.com/LFC
Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард рассказал, кого считает своим сильнейшим партнером по команде. Уругвайца Стиви оценивает даже выше Фернандо Торреса.
"Меня постоянно спрашивают об этом. Оба они феномены, но я выбираю Суареса, потому что у него было все.
Я поиграл с топ-футболистами: Хаби Алонсо, Хавьер Маскерано, Фернандо Торрес. Но Суарес был из ряда вон.
Неважно, с кем ты играешь, с ним у тебя всегда было чувство, что он выиграет для тебя любой матч", – сказал Джеррард.
Напомним, что Луис Суарес выступал за "Ливерпуль" с января 2011 по лето 2014 года. Уругваец забил за "мерсисайдцев" 82 гола.
Популярное сейчас
- Источник назвал сумму, которую Брентфорд готов заплатить за Мудрика
- Принудительная посадка с последующей поджаркой. ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52
- Попьет у россиян крови. Чехия поставила Украине РСЗО под названием Vampire
- В Манчестер Сити назвали Зинченко "лучшим игроком матча" с Атлетико, хотя он не провел на поле ни минуты
- Отсутствие позиции - тоже активная позиция. Коля Серга обратился к Регине и другим блогерам рф
- Орки украли из дома Олега Скрипки матрас, но прошли мимо картины известного художника