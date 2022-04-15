Джеррард: Суарес был из ряда вон. Было чувство, что он выиграет для тебя любой матч

Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард рассказал, кого считает своим сильнейшим партнером по команде. Уругвайца Стиви оценивает даже выше Фернандо Торреса.

"Меня постоянно спрашивают об этом. Оба они феномены, но я выбираю Суареса, потому что у него было все.

Я поиграл с топ-футболистами: Хаби Алонсо, Хавьер Маскерано, Фернандо Торрес. Но Суарес был из ряда вон.

Неважно, с кем ты играешь, с ним у тебя всегда было чувство, что он выиграет для тебя любой матч", – сказал Джеррард.

Напомним, что Луис Суарес выступал за "Ливерпуль" с января 2011 по лето 2014 года. Уругваец забил за "мерсисайдцев" 82 гола.