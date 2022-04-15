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Джеррард: Суарес был из ряда вон. Было чувство, что он выиграет для тебя любой матч

Англия
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Стиви назвал лучшего партнера

Джеррард: Суарес был из ряда вон. Было чувство, что он выиграет для тебя любой матч

Фото: twitter.com/LFC

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Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард рассказал, кого считает своим сильнейшим партнером по команде. Уругвайца Стиви оценивает даже выше Фернандо Торреса.

"Меня постоянно спрашивают об этом. Оба они феномены, но я выбираю Суареса, потому что у него было все.

Я поиграл с топ-футболистами: Хаби Алонсо, Хавьер Маскерано, Фернандо Торрес. Но Суарес был из ряда вон.

Неважно, с кем ты играешь, с ним у тебя всегда было чувство, что он выиграет для тебя любой матч", – сказал Джеррард.

Напомним, что Луис Суарес выступал за "Ливерпуль" с января 2011 по лето 2014 года. Уругваец забил за "мерсисайдцев" 82 гола.

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В статье: Стивен Джеррард Фернандо Торрес Луис Суарес Ливерпуль
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Источник:
mirror.co.uk

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