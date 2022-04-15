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Полузащитник МЮ заявил об уходе из клуба по окончанию сезона
Контракт Матича рассчитан ещё на год
Фото: twitter.com/ManUtd
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич покинет клуб по завершении сезона. Об этом 33-летний серб сообщил на своей странице в Инстаграм.
"После продолжительных размышлений я принял решение, что этот сезон станет для меня последним в "Манчестер Юнайтед".
Я проинформировал руководство клуба, главного тренера и игроков команды о своем решении.
Играть за этот выдающийся клуб было большой честью и привилегией. Спасибо болельщикам за вашу постоянную поддержку.
Я буду отдавать все силы вплоть до конца сезона, чтобы помочь команде завершить его как можно лучше", – написал сербский футболист.
Контракт Неманьи рассчитан до лета 2023 года.
В этом сезоне Матич выходил на поле в футболке "Манчестер Юнайтед" 25 раз и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 6 миллионов евро.
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