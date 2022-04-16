  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ман Сити - Ливерпуль: вспомните футболистов, которые выступали в обоих клубах? Квиз от UA-Футбол
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ман Сити - Ливерпуль: вспомните футболистов, которые выступали в обоих клубах? Квиз от UA-Футбол

Англия
(1 голосов)

Принципиальном противостоянию посвящается

Ман Сити - Ливерпуль: вспомните футболистов, которые выступали в обоих клубах? Квиз от UA-Футбол

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михайло Корнійчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 16 апреля, в рамках полуфинала Кубка Англии на Уэмбли сойдутся клубы, которые ведут ожесточенную борьбу за победу в АПЛ - "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". В обеих командах есть игроки, имеющие опыт выступлений и за "горожан", и за "красных". Это Рахим Стерлинг ("Манчсестер Сити") и Джеймс Милнер ("Ливерпуль"). Впрочем, это далеко не все футболисты, которые играли за оба клуба.

Читайте такжеКто из известных футболистов играл в Вильярреале – квиз от UA-футбол

Как раз сегодня мы предлагаем вам освежить в памяти игроков, которые выступали за эти команды. В квизе будет 20 футболистов, на прохождение викторины есть три минуты. В тесте будут встречаться футболисты, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений за одну из этих команд.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Манчестер Сити квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...