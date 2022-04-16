Ман Сити - Ливерпуль: вспомните футболистов, которые выступали в обоих клубах? Квиз от UA-Футбол

Сегодня, 16 апреля, в рамках полуфинала Кубка Англии на Уэмбли сойдутся клубы, которые ведут ожесточенную борьбу за победу в АПЛ - "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". В обеих командах есть игроки, имеющие опыт выступлений и за "горожан", и за "красных". Это Рахим Стерлинг ("Манчсестер Сити") и Джеймс Милнер ("Ливерпуль"). Впрочем, это далеко не все футболисты, которые играли за оба клуба.

Как раз сегодня мы предлагаем вам освежить в памяти игроков, которые выступали за эти команды. В квизе будет 20 футболистов, на прохождение викторины есть три минуты. В тесте будут встречаться футболисты, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений за одну из этих команд.