АПЛ. Тоттенхэм – Брайтон 0:1. Гроза топ-команд

Английская Премьер-лига, 33-й тур

"Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Лишь одной команде до сегодняшнего дня удалось дважды подряд в гостях в матчах АПЛ обыграть "Тоттенхэм" и "Арсенал" - это был "Халл Сити". Теперь такое достижение в своем активе имеет и “Брайтон”. И еще ироничности этому добавляет тот факт, что обе эти лондонские борются за Лигу чемпионов. “Шпоры” решили отдать долг “Арсеналу”.

North London is ours. ???? — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) April 16, 2022

О первом тайме сегодняшнего поединка лучше не вспоминать. В нем почти совсем не было футбола, было много ударов по ногам, а основными героями стали игрок гостей Мвепа, который грубо фолил, и арбитр Поусон, который не удалил Мвепу (хотя мог).

46': Back underway. ????‍♂️ One change for Albion, with Danny Welbeck replacing Enock. ????



[0-0] ???? https://t.co/S3j1TIedJv ✘ #BHAFC ????⚪️ pic.twitter.com/ZQXicuiRR7 — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) April 16, 2022

Грубости после перерыва не убавилось. Преимущество во владении мячом имел "Тоттенхэм", которое смог воплотить в первый опасный момент в матче - случился он после часа игрового времени: Бентанкур из пределов штрафной мог прошивать голкипера, но пробил мимо ворот. На 76-й минуте еще и Регилон получил возможность, но удивительным образом не смог замкнуть прострел Хойбьерга.

“Брайтон” нанес в 2,5 раза больше ударов за 90 минут, чем “шпоры”, но большинство из них были для статистики - особой опасности не несли. Но к концу основного времени все же "чайки" опять ошеломили АПЛ. Сделал это Троссард на пару с танцующей обороной "Тоттенхэмf": бельгиец их обводил и внешней частью стопы переигрывал Льориса, а защитники хозяев приплясывали и давали забить этот гол. Слишком быстро выключились шпоры, дав забить Троссарду третий гол в его последних четырех встречах.

Last minute limbs. Inevitable. ???? pic.twitter.com/JMJpyFwAoC — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) April 16, 2022

“Брайтон” на прошлой неделе осложнил ситуацию “Арсеналу” в борьбе за топ-4, а сегодня снова вернул все на свои круги. Казалось бы, “чайки” уже ни за что не борются, но продолжают влиять на расписание мест в АПЛ. Семь очков в последних трех матчах для “Брайтона” – и это после шести поражений подряд. Браво!

"Тоттенхэм" – "Брайтон" 0:1

Гол: Леандро Троссард 90

"Тоттенхэм": Льорис - Ромеро, Дайер, Дэвис - Эмерсон, Бентанкур (Винкс 72), Хойбьерг, Регилон - Кулусевски (Моура 64), Кейн, Сон (Бергвейн 88)

"Брайтон": Санчес – Велтман, Данк, Кукурелья – Лемпти (Марч 82), Гросс, Биссума, Кайседо (Лаллана 78), Троссард – Мвепу (Велбек 46) – Маккалистер

Предупреждения: Кулусевски 27, Бентанкур 34, Эмерсон 90+4 - Мвепу 26, Биссума 58, Санчес 90+5