АПЛ. Тоттенхэм – Брайтон 0:1. Гроза топ-команд

Английская Премьер-лига, 33-й тур

"Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Лишь одной команде до сегодняшнего дня удалось дважды подряд в гостях в матчах АПЛ обыграть "Тоттенхэм" и "Арсенал" - это был "Халл Сити". Теперь такое достижение в своем активе имеет и “Брайтон”. И еще ироничности этому добавляет тот факт, что обе эти лондонские борются за Лигу чемпионов. “Шпоры” решили отдать долг “Арсеналу”.

О первом тайме сегодняшнего поединка лучше не вспоминать. В нем почти совсем не было футбола, было много ударов по ногам, а основными героями стали игрок гостей Мвепа, который грубо фолил, и арбитр Поусон, который не удалил Мвепу (хотя мог).

