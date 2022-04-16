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Зинченко выйдет в старте Ман Сити на матч против Ливерпуля

Англия
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Полуфинал Кубка Англии

Зинченко выйдет в старте Ман Сити на матч против Ливерпуля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский полузащитник Александр Зинченко выйдет в основном составе "Манчестер Сити" против "Ливерпуля". Игрок расположится на позиции крайнего защитника.

Это будет поединок 1/2 финала Кубка Англии. Стадия состоит из одного матча.

Напомним, что четыре последних матча Зинченко провел в запасе и на поле не выходил. Последний раз Александр играл в основе в начале марта во второй игре Лиги чемпионов против "Спортинга". Всего в текущем сезоне на счету украинца 18 матчей за свой клуб и две результативные передачи.

Добавим, что матч "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" состоится в субботу, 16 апреля, и начнется в 17:30.

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В статье: Ливерпуль Манчестер Сити Александр Зинченко
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