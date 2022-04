Зинченко выйдет в старте Ман Сити на матч против Ливерпуля

Украинский полузащитник Александр Зинченко выйдет в основном составе "Манчестер Сити" против "Ливерпуля". Игрок расположится на позиции крайнего защитника.

Это будет поединок 1/2 финала Кубка Англии. Стадия состоит из одного матча.

Напомним, что четыре последних матча Зинченко провел в запасе и на поле не выходил. Последний раз Александр играл в основе в начале марта во второй игре Лиги чемпионов против "Спортинга". Всего в текущем сезоне на счету украинца 18 матчей за свой клуб и две результативные передачи.

Добавим, что матч "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" состоится в субботу, 16 апреля, и начнется в 17:30.

???? TEAM NEWS IS IN! ????



XI | Steffen, Cancelo, Stones, Ake, Zinchenko, Fernandinho (C), Bernardo, Foden, Grealish, Jesus, Sterling



SUBS | Ederson, Dias, Gundogan, Laporte, Rodrigo, De Bruyne, Mahrez, Delap, Lavia#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/St02EGyzIv