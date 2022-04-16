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Зинченко выйдет в старте Ман Сити на матч против Ливерпуля
Полуфинал Кубка Англии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник Александр Зинченко выйдет в основном составе "Манчестер Сити" против "Ливерпуля". Игрок расположится на позиции крайнего защитника.
Это будет поединок 1/2 финала Кубка Англии. Стадия состоит из одного матча.
Напомним, что четыре последних матча Зинченко провел в запасе и на поле не выходил. Последний раз Александр играл в основе в начале марта во второй игре Лиги чемпионов против "Спортинга". Всего в текущем сезоне на счету украинца 18 матчей за свой клуб и две результативные передачи.
Добавим, что матч "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" состоится в субботу, 16 апреля, и начнется в 17:30.
???? TEAM NEWS IS IN! ????— Manchester City (@ManCity) April 16, 2022
XI | Steffen, Cancelo, Stones, Ake, Zinchenko, Fernandinho (C), Bernardo, Foden, Grealish, Jesus, Sterling
SUBS | Ederson, Dias, Gundogan, Laporte, Rodrigo, De Bruyne, Mahrez, Delap, Lavia#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/St02EGyzIv
Your Reds to face @ManCity today! ????#EmiratesFACup | #MCILIV— Liverpool FC (@LFC) April 16, 2022
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