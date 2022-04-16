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АПЛ. Брентфорд вырвал победу у Уотфорда
Победный гол на 90+5 минуте
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 33-й тур. Уотфорд, "Викаредж Роуд"
"Уотфорд" - "Брентфорд" 1:2
Голы: Деннис 55 - Нергор 15, Янссон 90+5
"Уотфорд": Фостер - Фемения (Кэткарт 87), Кабаселе, Самир, Камара - Сиссоко, Луза, Куцка (Клеверли 84) - Сарр, Педро (Кинг 84), Деннис
"Брентфорд": Райя - Генри, Пиннок (Соренсен 21), Янссон, Айер - Эриксен, Нергор, Янельт (Йенсен 74) - Висса (Годдос 66), Тоуни, Мбемо
Предупреждения: Камара 53, Луза 87 - Тоуни 62
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