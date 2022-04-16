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АПЛ. Брентфорд вырвал победу у Уотфорда

Англия
(1 голосов)

Победный гол на 90+5 минуте

АПЛ. Брентфорд вырвал победу у Уотфорда

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Чемпионат Англии, 33-й тур. Уотфорд, "Викаредж Роуд"

"Уотфорд" - "Брентфорд" 1:2

Голы: Деннис 55 - Нергор 15, Янссон 90+5

"Уотфорд": Фостер - Фемения (Кэткарт 87), Кабаселе, Самир, Камара - Сиссоко, Луза, Куцка (Клеверли 84) - Сарр, Педро (Кинг 84), Деннис

"Брентфорд": Райя - Генри, Пиннок (Соренсен 21), Янссон, Айер - Эриксен, Нергор, Янельт (Йенсен 74) - Висса (Годдос 66), Тоуни, Мбемо

Предупреждения: Камара 53, Луза 87 - Тоуни 62

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В статье: Английская Премьер-лига Брентфорд АПЛ Уотфорд
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