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Кубок Англии. Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3. Почти камбэк
С третьей попытки в сезоне Ливерпуль обыграл Сити и вышел в финал кубка
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Кубок Англии, полуфинал. Лондон, "Уэмбли"
"Манчестер Сити" - "Ливерпуль" 2:3
Голы: Грилиш 47, Силва 90+1 - Конате 9, Мане 17, Мане 45
"Манчестер Сити": Стеффен - Канселу, Стоунз, Аке, Зинченко - Силва, Фернандиньо, Грилиш - Фоден, Жезус Марез 83, Стерлинг
"Ливерпуль": Алиссон - Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд - Тьяго (Джонс 87), Фабиньо, Кейта (Хендерсон 73) - Мане (Жота 84), Диас (Фирмино 84), Салах
Предупреждения: Жезус 27, Фернандиньо 57 - Фабиньо 37, Кейта 48, Мане 61
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