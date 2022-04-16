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Кубок Англии. Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3. Почти камбэк

Англия
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С третьей попытки в сезоне Ливерпуль обыграл Сити и вышел в финал кубка 

Кубок Англии. Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3. Почти камбэк

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Англии, полуфинал. Лондон, "Уэмбли"

"Манчестер Сити" - "Ливерпуль" 2:3

Голы: Грилиш 47, Силва 90+1 - Конате 9, Мане 17, Мане 45

"Манчестер Сити": Стеффен - Канселу, Стоунз, Аке, Зинченко - Силва, Фернандиньо, Грилиш - Фоден, Жезус Марез 83, Стерлинг

"Ливерпуль": Алиссон - Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд - Тьяго (Джонс 87), Фабиньо, Кейта (Хендерсон 73) - Мане (Жота 84), Диас (Фирмино 84), Салах

Предупреждения: Жезус 27, Фернандиньо 57 - Фабиньо 37, Кейта 48, Мане 61

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В статье: Кубок Англии Ливерпуль Манчестер Сити Александр Зинченко
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