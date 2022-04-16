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Манчестер Сити - Ливерпуль: смотреть онлайн бесплатно матч Кубка Англии
Зинченко в старте
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Традиционно поздние стадии Кубка Англии проходят на "Уэмбли". В первом полуфинале
К слову, особый интерес к этому матчу у украинцев, ведь на поле в старте выйдет Алекс Зинченко.
Кубок Англии. Полуфинал
"Манчестер Сити" 17:30 "Ливерпуль"
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