Манчестер Сити - Ливерпуль: смотреть онлайн бесплатно матч Кубка Англии

Традиционно поздние стадии Кубка Англии проходят на "Уэмбли". В первом полуфинале встретятся "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" : одни из главных фаворитов на победу в этом турнире, но и соперники в борьбе за титул АПЛ. Неделю назад оппоненты пересекались в чемпионате страны, не сумев определить победителя, но сегодня назвать сильнейшего всё же придётся: лучшая команда выйдет в финал, где встретится с кем-то из пары "Челси" - "Кристал Пэлас".

К слову, особый интерес к этому матчу у украинцев, ведь на поле в старте выйдет Алекс Зинченко.

Кубок Англии. Полуфинал

"Манчестер Сити" 17:30 "Ливерпуль"