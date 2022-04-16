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Манчестер Сити - Ливерпуль: смотреть онлайн бесплатно матч Кубка Англии

Англия
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Зинченко в старте

Манчестер Сити - Ливерпуль: смотреть онлайн бесплатно матч Кубка Англии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Традиционно поздние стадии Кубка Англии проходят на "Уэмбли". В первом полуфинале встретятся "Манчестер Сити" и "Ливерпуль": одни из главных фаворитов на победу в этом турнире, но и соперники в борьбе за титул АПЛ. Неделю назад оппоненты пересекались в чемпионате страны, не сумев определить победителя, но сегодня назвать сильнейшего всё же придётся: лучшая команда выйдет в финал, где встретится с кем-то из пары "Челси" - "Кристал Пэлас".

К слову, особый интерес к этому матчу у украинцев, ведь на поле в старте выйдет Алекс Зинченко.

Кубок Англии. Полуфинал
"Манчестер Сити" 17:30 "Ливерпуль"

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В статье: Ливерпуль Манчестер Сити
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