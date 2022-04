Оборона манкунианцев – вечные должники Роналду. АПЛ. Манчестер Юнайтед – Норвич Сити 3:2

"МЮ" решил не откладывать в долгий ящик взятие ворот "Норвича", команда Рангника открыла счет уже на 7-й минуте. Очень нерасторопно сыграл защитник гостей Гибсон – он долго возился с мячом и позволил Эланге себя обокрасть, после чего Антони абсолютно без сопротивления покатил снаряд в сторону Роналду под расстрел Крула (1:0). Правда, за несколько мгновений до гола Криштиану "канарейки" не воспользовались провалом в опорной зоне "красных дьяволов" – Пукки завершал вертикальный выпад банды Смита и уступил Де Хеа при выходе 1 на 1. Это уже был звоночек, но на него "МЮ" таки отреагировал.

The Reds make a flying start at Old Trafford ✈️ ???????? @AnthonyElanga ???? @Cristiano ???????? #MUFC | #MUNNOR pic.twitter.com/iV8ozGBEvB

Забив, "Юнайтед" начал позволять сопернику чаще касаться сферы, а сам откатился к центральному кругу. Там манкунианцы встречали игроков "Норвича", получали мяч и неслись к чужим воротам. Путь до линии штрафной площадки был простым, однако дальше Манчестер тормозил, подопечным Рангника крайне не хватало тонкого решения. Альтернативой стали навесы и прострелы – план Б сработал. Лингард заработал корнер после кросса Далота, а подачу от углового флажка замкнул Роналду (2:0). Вновь ошибся Гибсон, Криштиану набежал и легко выиграл второй этаж у четвертого номера "канареек".

Конечно же, системно "Норвич" не беспокоил Де Хеа, однако периодически защитники "МЮ" смачно зевали. В компенсированное к 45-минутке время Пукки забрел в почему-то свободный карман и сделал гол для своей команды. Финский форвард беспрепятственно забросил мяч на дальнюю штангу Доэллу, а "десятка" гостей огорчила голкипера "Юнайтед" (2:1). Магуайр и компания откровенно подставили своего вратаря.

Выйдя на второй тайм, "МЮ" не сделал больших выводов и продолжил играть в обороне как школьники. Одновременно "Норвич" осознал, что по такому матчу упускать моменты – это непозволительная роскошь, и вновь воспользовался подарком от "красных дьяволов"! Пукки мастерски избежал офсайда, выскочил на Де Хеа и оглушил того голом и звоном каркаса в придачу (2:2).

10+ - Teemu Pukki has become the first Norwich player to score 10+ goals in multiple Premier League seasons (11 in 2019-20 and 10 in 2021-22). Talisman. pic.twitter.com/LGYvl4Jxc2