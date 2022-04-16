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Оборона манкунианцев – вечные должники Роналду. АПЛ. Манчестер Юнайтед – Норвич Сити 3:2

Англия
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Хет-трик португальца приносит хозяевам результат

Оборона манкунианцев – вечные должники Роналду. АПЛ. Манчестер Юнайтед – Норвич Сити 3:2

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

"МЮ" решил не откладывать в долгий ящик взятие ворот "Норвича", команда Рангника открыла счет уже на 7-й минуте. Очень нерасторопно сыграл защитник гостей Гибсон – он долго возился с мячом и позволил Эланге себя обокрасть, после чего Антони абсолютно без сопротивления покатил снаряд в сторону Роналду под расстрел Крула (1:0). Правда, за несколько мгновений до гола Криштиану "канарейки" не воспользовались провалом в опорной зоне "красных дьяволов" – Пукки завершал вертикальный выпад банды Смита и уступил Де Хеа при выходе 1 на 1. Это уже был звоночек, но на него "МЮ" таки отреагировал.

Забив, "Юнайтед" начал позволять сопернику чаще касаться сферы, а сам откатился к центральному кругу. Там манкунианцы встречали игроков "Норвича", получали мяч и неслись к чужим воротам. Путь до линии штрафной площадки был простым, однако дальше Манчестер тормозил, подопечным Рангника крайне не хватало тонкого решения. Альтернативой стали навесы и прострелы – план Б сработал. Лингард заработал корнер после кросса Далота, а подачу от углового флажка замкнул Роналду (2:0). Вновь ошибся Гибсон, Криштиану набежал и легко выиграл второй этаж у четвертого номера "канареек".

Конечно же, системно "Норвич" не беспокоил Де Хеа, однако периодически защитники "МЮ" смачно зевали. В компенсированное к 45-минутке время Пукки забрел в почему-то свободный карман и сделал гол для своей команды. Финский форвард беспрепятственно забросил мяч на дальнюю штангу Доэллу, а "десятка" гостей огорчила голкипера "Юнайтед" (2:1). Магуайр и компания откровенно подставили своего вратаря.

Выйдя на второй тайм, "МЮ" не сделал больших выводов и продолжил играть в обороне как школьники. Одновременно "Норвич" осознал, что по такому матчу упускать моменты – это непозволительная роскошь, и вновь воспользовался подарком от "красных дьяволов"! Пукки мастерски избежал офсайда, выскочил на Де Хеа и оглушил того голом и звоном каркаса в придачу (2:2).

"Юнайтед" забрал себе финальный отрезок встречи исключительно благодаря Роналду. Португальский нападающий провел свой третий гол в поединке и спасительный для Манчестера со штрафного. Тим Крул не сумел отбить мяч после удара Криштиану, голландец лишь подправил снаряд в штангу (3:2), от стойки снаряд и пересек линию ворот. Вопрос к Рангнику и "МЮ" в целом: неужели команды уровня Чемпионшипа нужно обыгрывать именно в дворовом стиле?

АПЛ, 33-й тур.

Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный судья: Эндрю Мэдли (Англия)

"Манчестер Юнайтед" – "Норвич Сити" 3:2

Голы: Роналду (7, 32, 76) – Доуэлл (45+1), Пукки (52)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Далот, Линделеф, Магуайр, Теллес (Рашфорд, 74) – Лингард (Матич, 63), Погба (Мата, 74), Фернандеш – Санчо, Роналду, Эланга

"Норвич Сити": Крул – Байрэм, Хэнли, Гибсон, Яннулис – Маклин (Гилмор, 73), Норманн – Доуэлл (Плахета, 74), Ле-Мелу (Лоу, 82), Рашица – Пукки

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В статье: Криштиану Роналду Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Теэму Пукки Манчестер Юнайтед Норвич Сити
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Комментарии (1)
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NORDOS
16.04.2022 в 19:27
великий Роналду! а шо там карлік в псж? скільки голів забив в чемпіонаті фермерів?
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