АПЛ. Арсенал уступил третий раз подряд

Английская Премьер-лига, 33-й тур

"Сент-Мерис Стедиум" (Саутгемптон)

Главный арбитр: Питер Бенкс

Эх, "Арсенал", "Арсенал", опять ты становишься на те же грабли кризиса. В третий раз подряд подопечные Артеты терпят поражение в чемпионате, тем самым забывая улучшить свои позиции в борьбе за Лигу чемпионов. Во благо "канонирам", "Тоттенхэм" уступил в матче в предыдущем слоте, но вот "Манчестер Юнайтед" победил. Теперь "Арсенал" уже шестой, пусть и с матчем в запасе.

В этот раз на острие атаки лондонцев вышел не Лаказетт – его заменил молодой Нкетиа. Александер не смог поучаствовать из-за плохого самочувствия, а против "святых" у француза чуть ли не идеальная статистика - 6+2 в последних его шести встречах чемпионата. Но до перерыва в нападении "канониров" было очень сухо, разве что можно вспомнить момент Сака, после которого свои вратарские навыки продемонстрировал Форстер.

???? We've made a busy start at St Mary's...



Let's keep pushing, boys ✊



???? 0-0 ???? (31)#SOUARS pic.twitter.com/fwN3VYxVcW — Arsenal (@Arsenal) April 16, 2022

Хозяева были более активны в первом тайме, но настоящий голевой момент смогли создать только перед самим занавесом матча. И этот момент стал голевым, а ко взятию ворот привел стандарт. Во время его подачи центрбек Беднарек остался в штрафной и в конце концов стал автором забитого мяча, отправив круглого в сетку своим мощным ударом. Это уже четвертый гол поляка в этом сезоне – он столько же забил за всю предыдущую карьеру.

После стартового свистка на второй тайм "святые" заняли крепкую оборону – они готовы были удержать результат. “Арсенал” нашествием шел на ворота соперника и пытался создавать себе моменты: сначала его имел Сака, потом Смит-Роу, а потом еще и Эдегор. Но ни один не нашел цели: два удара с опасных позиций мимо ворот и только за выстрелом второго, Эмиля, Форстеру пришлось прыгать в угол.

До завершения поединка давили гости, но так и не смогли забить хотя бы гол. Реализация – это не их сильная сторона. Молодым игрокам нужно много моментов, чтобы конвертировать их в гол. Шансы сегодня "канониры" создали, но вот забить не смогли.

Для “Саутгемптона” это была классическая домашняя игра этого сезона, когда все строится от надежной игры в защите, но отнюдь не автобуса. В первом тайме был атакующий футбол, но после перерыва эта наступательная игра шла, в основном от одной команды. Но та команда в третий раз уходит из матча АПЛ ни с чем.

"Саутгемптон" хоть и выиграл, но потерял одну строчку из-за параллельных побед "Брентфорда" и "Брайтона". Собственно и “Арсенал” опустился на одну позицию и теперь идет шестым. Впереди у "канониров" "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэм". Календарь – врагу не пожелаешь, да еще на спаде.

"Саутгемптон" – "Арсенал" 1:0

Гол: Ян Беднарек 44

"Саутгемптон": Форстер - Уокер-Питерс, Беднарек, Лянко, Перро - Валери, С. Армстронг (Редмонд 82), Ромеу, Уорд-Праус - Эльюнусси (Ливраменто 90+2) - Броя (Лонг 74)

"Арсенал": Ремдейл – Соареш (Смит-Роу 60), Уайт, Габриэл, Тавареш (Пепе 70) – Эдегор, Локонга, Джака – Мартинелли, Нкетиа, Сака

Предупреждения: Броя 56, Лонг 90+5 – Уайт 90+1