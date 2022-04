АПЛ. Арсенал уступил третий раз подряд

Английская Премьер-лига, 33-й тур

"Сент-Мерис Стедиум" (Саутгемптон)

Главный арбитр: Питер Бенкс

Эх, "Арсенал", "Арсенал", опять ты становишься на те же грабли кризиса. В третий раз подряд подопечные Артеты терпят поражение в чемпионате, тем самым забывая улучшить свои позиции в борьбе за Лигу чемпионов. Во благо "канонирам", "Тоттенхэм" уступил в матче в предыдущем слоте, но вот "Манчестер Юнайтед" победил. Теперь "Арсенал" уже шестой, пусть и с матчем в запасе.

В этот раз на острие атаки лондонцев вышел не Лаказетт – его заменил молодой Нкетиа. Александер не смог поучаствовать из-за плохого самочувствия, а против "святых" у француза чуть ли не идеальная статистика - 6+2 в последних его шести встречах чемпионата. Но до перерыва в нападении "канониров" было очень сухо, разве что можно вспомнить момент Сака, после которого свои вратарские навыки продемонстрировал Форстер.

???? We've made a busy start at St Mary's... Let's keep pushing, boys ✊ ???? 0-0 ???? (31) #SOUARS pic.twitter.com/fwN3VYxVcW

Хозяева были более активны в первом тайме, но настоящий голевой момент смогли создать только перед самим занавесом матча. И этот момент стал голевым, а ко взятию ворот привел стандарт. Во время его подачи центрбек Беднарек остался в штрафной и в конце концов стал автором забитого мяча, отправив круглого в сетку своим мощным ударом. Это уже четвертый гол поляка в этом сезоне – он столько же забил за всю предыдущую карьеру.

A fourth #PL goal of the season for @janbednarek_ ???? pic.twitter.com/kiJlVphH0T