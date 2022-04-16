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Роналду сделал 60-й хет-трик в карьере
Португалец не сбавляет темп
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду отличился хет-триком в матче 33-го тура АПЛ против "Норвича" (3:2).
Для португальца это 60-й хет-трик в карьере. 10 из них он сделал в матчах за сборную Португалии. Это самый лучший результат среди действующих футболистов. Форвард "ПСЖ" Лионель Месси имеет 55 хет-триков за карьеру и занимает вторую строчку.
Более того, Роналду в третий раз смог трижды забить в АПЛ: в этом сезоне он сделал хет-трик в игре с "Тоттенхэмом", а раньше - в матче с "Ньюкаслом" в 2008 году.
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