Роналду сделал 60-й хет-трик в карьере

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду отличился хет-триком в матче 33-го тура АПЛ против "Норвича" (3:2).

Для португальца это 60-й хет-трик в карьере. 10 из них он сделал в матчах за сборную Португалии. Это самый лучший результат среди действующих футболистов. Форвард "ПСЖ" Лионель Месси имеет 55 хет-триков за карьеру и занимает вторую строчку.

Более того, Роналду в третий раз смог трижды забить в АПЛ: в этом сезоне он сделал хет-трик в игре с "Тоттенхэмом", а раньше - в матче с "Ньюкаслом" в 2008 году.