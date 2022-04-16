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Артета о поражении от Саутгемптона: Тяжело это принять
Арсенал проиграл 4 из 5 последних матчей
Фото: Sky Sports
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал поражение команды от "Саутгемптона" со счетом 0:1:
"Тяжело принять это [поражение]. Учитывая то, как мы контролировали игру, сложно понять как мы в итоге проиграли.
Мы недостаточно много били по воротам, поэтому результат не такой, как ожидалось. Мы пропустили очень небрежный гол со стандарта. Когда у вас столько шансов, сколько было у нас, вы обязаны забивать три или четыре.
То, как мы оборонялись при голе, было недостаточным. Вы видели, как мы сегодня играли. Сейчас, как никогда, мне важно иметь контакт с командой
Форстер сегодня был невероятен, то какие сэйвы он делал. Это было решающим фактором. Вы могли видеть, что игра шла в одном направлении".
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