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Гвардиола: Второй гол – несчастный случай. Это будет урок на будущее Стеффену

Англия
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Коуч "горожан" о кубковом поединке против команды Клоппа

Гвардиола: Второй гол – несчастный случай. Это будет урок на будущее Стеффену

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал поражение от "Ливерпуля" в рамках полуфиналя Кубка Англии.

"Мы выложились на полную все после тяжелого первого тайма. Первый пропущенный гол – результат игры очень сильной команды. Второй – несчастный случай. Трудно возвращаться в игру после такого, но мы это сделали во втором тайме. У нас были шансы сравнять счет.

Второй гол – несчастный случай. Это будет урок на будущее Эдерсону. Такое всегда может произойти. Я разговаривал с командой, а не с ним лично, но он держится", – рассказал испанский наставник.

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В статье: Кубок Англии Ливерпуль Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
mancity.com

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