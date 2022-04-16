Гвардиола: Второй гол – несчастный случай. Это будет урок на будущее Стеффену

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал поражение от "Ливерпуля" в рамках полуфиналя Кубка Англии.

"Мы выложились на полную все после тяжелого первого тайма. Первый пропущенный гол – результат игры очень сильной команды. Второй – несчастный случай. Трудно возвращаться в игру после такого, но мы это сделали во втором тайме. У нас были шансы сравнять счет.

Второй гол – несчастный случай. Это будет урок на будущее Эдерсону. Такое всегда может произойти. Я разговаривал с командой, а не с ним лично, но он держится", – рассказал испанский наставник.