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Гвардиола: Второй гол – несчастный случай. Это будет урок на будущее Стеффену
Коуч "горожан" о кубковом поединке против команды Клоппа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал
"Мы выложились на полную все после тяжелого первого тайма. Первый пропущенный гол – результат игры очень сильной команды. Второй – несчастный случай. Трудно возвращаться в игру после такого, но мы это сделали во втором тайме. У нас были шансы сравнять счет.
Второй гол – несчастный случай. Это будет урок на будущее Эдерсону. Такое всегда может произойти. Я разговаривал с командой, а не с ним лично, но он держится", – рассказал испанский наставник.
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