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Саутгемптон - Арсенал 1:0. Обзор матча и видео гола

Англия
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Подопечные Артеты уступили третий раз подряд

Саутгемптон - Арсенал 1:0. Обзор матча и видео гола

Twitter Southampton FC

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В рамках 33-го тура АПЛ команда Микеля Артеты в гостях уступила "святым". Единственный мяч в игре был забит под занавес первого тайма - в воротах "пушкарей" расписал Ян Беднарек. Это поражение стало для лондонского "Арсенала" 3-м подряд.

Английская Премьер-лига, 33-й тур

"Сент-Мерис Стедиум" (Саутгемптон)

"Саутгемптон" – "Арсенал" 1:0

Гол: Ян Беднарек 44

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В статье: Арсенал (Лондон) "Саутгемптон"
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