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Саутгемптон - Арсенал 1:0. Обзор матча и видео гола
Подопечные Артеты уступили третий раз подряд
Twitter Southampton FC
В рамках 33-го тура АПЛ команда Микеля Артеты в гостях уступила "святым". Единственный мяч в игре был забит под занавес первого тайма - в воротах "пушкарей" расписал Ян Беднарек. Это поражение стало для лондонского "Арсенала" 3-м подряд.
Английская Премьер-лига, 33-й тур
"Сент-Мерис Стедиум" (Саутгемптон)
Гол: Ян Беднарек 44
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