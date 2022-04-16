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Клопп: Мы сыграли гораздо лучше, чем Сити, и заслужили проход в финал
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал
– Ни один футболист на планете не чувствует себя в безопасности против "Сити" со счетом 3:1. Всегда понятно, что они могут отыграться. 3:2 – это справедливый результат, и этого достаточно, чтобы выйти в финал. Это невероятно тяжело. Ты играешь в среду, затем в субботу, затем во вторник, а затем в воскресенье. Затем снова в среду. Поэтому мы должны стараться найти составы, найти формы, чтобы в каждой игре быть максимально восстановленными. Нам тоже нужен ритм, это сложная часть. Пока все ребята готовы, все зависит от принятия решений перед игрой. Футболисты должны быть на вершине не только в игре, но и вне поля.
– "Ливерпуль" может выиграть квадрупл?
– Вы можете загадывать все, что пожелаете, но это не делает его более вероятным. Вы не получите от меня ответов, которые вы хотите. Я думаю, что такая игра, как сегодня, еще больше показывает, насколько маловероятно сделать что-нибудь подобное. Мы прошли "Сити", что было невероятно сложно и напряженно, а через три дня мы снова играем против "Ман Юнайтед". Затем "Эвертон", "Вильярреал", "Ньюкасл"... Вряд ли мы выиграем все эти матчи. Мы просто попытаемся выиграть следующую игру.
После матча с "Сити" в АПЛ (прим ред. – 2:2) я сказал, что нам немного повезло, повезло больше, чем "Сити", что мы получили очко в той игре. Сегодня же мы сыграли гораздо лучше, чем "Сити", и потому мы заслужили победу, – рассказал Юрген Клопп.
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