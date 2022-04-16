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Рангник о хет-трике Роналду: Мы не должны полагаться лишь на него

Англия
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Босс Манчестер Юнайтед недоволен командой

Рангник о хет-трике Роналду: Мы не должны полагаться лишь на него

Фото: MARCA

UA-Футбол
Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник прокомментировал победу над "Норвичем" со счетом 3:2:

"После того, как мы забили второй гол, игра должна была стать проще для нас, но мы этого не добились. Мы потеряли структуру и не были достаточно агрессивны. Нужно было проявить ум и смекалку. А потом вдруг счет стал 2:2 и Давиду Де Хеа пришлось нас спасать. Нам точно нужно улучшать нашу игру".

Рангник также прокомментировал победный хет-трик Криштиану Роналду:

"Мы не должны полагаться лишь на него. Мы местами играли достойно, но иногда останавливались и не могли воспользоваться численным превосходством на флангах. Я точно не был доволен".

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В статье: Криштиану Роналду Ральф Рангник Манчестер Юнайтед
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