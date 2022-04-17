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Ньюкасл предложил за трансфер нападающего Бенфики солидную сумму

Англия
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Английский клуб стремится подписать 22-летнего уругвайца

Ньюкасл предложил за трансфер нападающего Бенфики солидную сумму

Дарвин Нуньес

Новина українською

"Ньюкасл" планирует подписать контракт с нападающим "Бенфики" Дарвином Нуньесом в летнее трансферное окно. По информации Foot Mercato, английский клуб предложил за трансфер 22-летнего уругвайца около 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Нуньес сыграл за "Бенфику" 36 матчей, в которых забил 31 гол и отдал 3 результативных передачи.

Также Дарвином интересуются "Барселона", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Атлетико".

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Ньюкасл Дарвин Нуньес
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Источник:
Foot Mercato

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