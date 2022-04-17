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АПЛ. Вест Хэм и Бернли набрали по одному очку, Ньюкасл справился с Лестером
Хаммерс сложно выигрывать после еврокубков
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
+12 от зоны вылета, 37 очков после 32 туров. "Ньюкасл" близок к тому, чтобы математически гарантировать себе место в элите в следующем сезоне. Но фактически можно утверждать, что "сороки" уже не вылетят, учитывая с каким темпом набирают свои пункты три последние команды лиги.
Свою девятую победу в чемпионате команда Эдди Хау добыла благодаря дублю самого дорого зимнего новичка Бруну Гимараэша. 24-летний бразилец не только выполняет огромнейший объем работы в центре поля, но и знает как оказаться в нужное время в нужном месте. В первом эпизоде он соориентировался после углового своей команды, во втором - сыграл на добивании после прохода и удара Уиллока.
Гол "Лестера" - прекрасная комбинация после углового, но этого было мало.
FULL-TIME Newcastle 2-1 Leicester— Premier League (@premierleague) April 17, 2022
A dramatic late header from Bruno Guimaraes gives Newcastle a hard-earned three points#NEWLEI pic.twitter.com/xnFbdBdlbm
Третий раз подряд "Вест Хэм" теряет очки в чемпионате после матчей Лиги Европы в четверг. Команда Дэвида Мойеса победила на выезде "Лион" 3:0, но в воскресенье не смогла справиться с "Бернли", который накануне уволил Шона Дайча.
Первый тайм "хаммерс" провели слабо. В атаке не было интенсивности, в защите - ошибки, и "Бернли" мог забивать дважды. Первый раз ему это удалось - Вегорст добил мяч в сетку после удара Родригеса в перекладину, но более очевидный шанс гости не реализовали. Корне в конце тайма заработал пенальти, но пробил мимо с 11 метров.
После перерыва "хаммерс" прибавили. Поупу все чаще приходилось крутиться в своих воротах, но и "Бернли" мог вновь забить второй - Родригес пробил мимо. Потом все же хозяева добились. своего. Подача Лансини со стандарта, Соучек пробил плечом.
"Вест Хэм" не раз мог забивать второй, но гостей трижды спасал Поуп - после ударов Диопа, Соучека и Антонио. В результате 1:1 - ничья, которая не устроила никого.
FULL-TIME West Ham 1-1 Burnley— Premier League (@premierleague) April 17, 2022
West Ham claw back a point thanks to Tomas Soucek's second-half equaliser, following a strong Burnley first-half#WHUBUR pic.twitter.com/xVbN4wPq6l
Чемпионат Англии, 33-й тур
Ньюкасл, "Сент-Джеймс Парк"
"Ньюкасл" - "Лестер" 2:1
Голы: Гимараэш 30, Гимараэш 90+5 - Лукман 19
"Ньюкасл": Дубравка - Крафт, Шер, Берн, Таргетт - Гимараэш, Шелви, Жоэлинтон - Альмирон (Мерфи 70), Вуд (Уиллок 69), Сен-Максимен (Гэйл 90+1)
"Лестер": Шмейхель - Томас, Сеюнджю, Амарти, Джастин - Менди, Тилеманс - Лукман (Барнс 66), Дьюсбери-Холл, Перес (Мэддисон 60) - Дака (Ихеаначо 78)
Предупреждения: Крафт 84 - Амарти 1
Лондон, "Лондон Стэдиум"
"Вест Хэм" - "Бернли" 1:1
Голы: Соучек 74 - Вегорст 33
На 45+1 минуте Корне не реализовал пенальти (вратарь)
"Вест Хэм": Фабианский - Джонсон, Доусон, Диоп, Крессуэлл - Соучек, Райс - Боуэн, Лансини (Форнальс 79), Влашич (Бенрахма 65) - Антонио
"Бернли": Поуп - Тэйлор, Тарковски, Коллинз, Лоутон (Робертс 62) - Макнил (Выдра 79), Корк, Уэствуд (Браунхилл 30), Корне - Вегорст, Родригес
Предупреждения: Фабианский 45, Райс 67 - Корк 11, Вегорст 67
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