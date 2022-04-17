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АПЛ. Вест Хэм и Бернли набрали по одному очку, Ньюкасл справился с Лестером

Англия
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Хаммерс сложно выигрывать после еврокубков 

АПЛ. Вест Хэм и Бернли набрали по одному очку, Ньюкасл справился с Лестером

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

+12 от зоны вылета, 37 очков после 32 туров. "Ньюкасл" близок к тому, чтобы математически гарантировать себе место в элите в следующем сезоне. Но фактически можно утверждать, что "сороки" уже не вылетят, учитывая с каким темпом набирают свои пункты три последние команды лиги.

Свою девятую победу в чемпионате команда Эдди Хау добыла благодаря дублю самого дорого зимнего новичка Бруну Гимараэша. 24-летний бразилец не только выполняет огромнейший объем работы в центре поля, но и знает как оказаться в нужное время в нужном месте. В первом эпизоде он соориентировался после углового своей команды, во втором - сыграл на добивании после прохода и удара Уиллока.

Гол "Лестера" - прекрасная комбинация после углового, но этого было мало.

Третий раз подряд "Вест Хэм" теряет очки в чемпионате после матчей Лиги Европы в четверг. Команда Дэвида Мойеса победила на выезде "Лион" 3:0, но в воскресенье не смогла справиться с "Бернли", который накануне уволил Шона Дайча.

Первый тайм "хаммерс" провели слабо. В атаке не было интенсивности, в защите - ошибки, и "Бернли" мог забивать дважды. Первый раз ему это удалось - Вегорст добил мяч в сетку после удара Родригеса в перекладину, но более очевидный шанс гости не реализовали. Корне в конце тайма заработал пенальти, но пробил мимо с 11 метров.

После перерыва "хаммерс" прибавили. Поупу все чаще приходилось крутиться в своих воротах, но и "Бернли" мог вновь забить второй - Родригес пробил мимо. Потом все же хозяева добились. своего. Подача Лансини со стандарта, Соучек пробил плечом.

"Вест Хэм" не раз мог забивать второй, но гостей трижды спасал Поуп - после ударов Диопа, Соучека и Антонио. В результате 1:1 - ничья, которая не устроила никого.

Чемпионат Англии, 33-й тур

Ньюкасл, "Сент-Джеймс Парк"

"Ньюкасл" - "Лестер" 2:1

Голы: Гимараэш 30, Гимараэш 90+5 - Лукман 19

"Ньюкасл": Дубравка - Крафт, Шер, Берн, Таргетт - Гимараэш, Шелви, Жоэлинтон - Альмирон (Мерфи 70), Вуд (Уиллок 69), Сен-Максимен (Гэйл 90+1)

"Лестер": Шмейхель - Томас, Сеюнджю, Амарти, Джастин - Менди, Тилеманс - Лукман (Барнс 66), Дьюсбери-Холл, Перес (Мэддисон 60) - Дака (Ихеаначо 78)

Предупреждения: Крафт 84 - Амарти 1

Лондон, "Лондон Стэдиум"

"Вест Хэм" - "Бернли" 1:1

Голы: Соучек 74 - Вегорст 33

На 45+1 минуте Корне не реализовал пенальти (вратарь)

"Вест Хэм": Фабианский - Джонсон, Доусон, Диоп, Крессуэлл - Соучек, Райс - Боуэн, Лансини (Форнальс 79), Влашич (Бенрахма 65) - Антонио

"Бернли": Поуп - Тэйлор, Тарковски, Коллинз, Лоутон (Робертс 62) - Макнил (Выдра 79), Корк, Уэствуд (Браунхилл 30), Корне - Вегорст, Родригес

Предупреждения: Фабианский 45, Райс 67 - Корк 11, Вегорст 67

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В статье: Английская Премьер-лига АПЛ Ньюкасл Бернли Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Лестер Сити
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