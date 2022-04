АПЛ. Вест Хэм и Бернли набрали по одному очку, Ньюкасл справился с Лестером

+12 от зоны вылета, 37 очков после 32 туров. "Ньюкасл" близок к тому, чтобы математически гарантировать себе место в элите в следующем сезоне. Но фактически можно утверждать, что "сороки" уже не вылетят, учитывая с каким темпом набирают свои пункты три последние команды лиги.

Свою девятую победу в чемпионате команда Эдди Хау добыла благодаря дублю самого дорого зимнего новичка Бруну Гимараэша. 24-летний бразилец не только выполняет огромнейший объем работы в центре поля, но и знает как оказаться в нужное время в нужном месте. В первом эпизоде он соориентировался после углового своей команды, во втором - сыграл на добивании после прохода и удара Уиллока.

Гол "Лестера" - прекрасная комбинация после углового, но этого было мало.

FULL-TIME Newcastle 2-1 Leicester



A dramatic late header from Bruno Guimaraes gives Newcastle a hard-earned three points#NEWLEI pic.twitter.com/xnFbdBdlbm