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Тухель о победе в Кубке Англии: Это было очень физически тяжело, мы команда с наибольшим количеством минут в Европе

Англия
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Челси сыграл три игры в трех разных соревнованиях

Тухель о победе в Кубке Англии: Это было очень физически тяжело, мы команда с наибольшим количеством минут в Европе

Фото: The Guardian

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Челси" Томас Тухель прокомментировал победу команды в полуфинале Кубка Англии над "Кристал Пэлас" со счетом 2:0:

"Это было непросто, потому что мы сыграли три последние игры в трех разных соревнованиях. Это не всегда просто, иногда тяжело физически, ведь мы команда с наибольшим количеством сыгранных минут в Европе. Мне кажется, это тяжело также и ментально.

Я думаю, что мы контролировали игру, и контролировали серьезно, разбирались со всеми их контратаками. Это было непросто, оппонент дважды менял систему игры, нельзя было терять концентрацию ни на минуту".

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В статье: Кубок Англии Томас Тухель Челси (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон)
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