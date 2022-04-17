Тухель о победе в Кубке Англии: Это было очень физически тяжело, мы команда с наибольшим количеством минут в Европе

Главный тренер "Челси" Томас Тухель прокомментировал победу команды в полуфинале Кубка Англии над "Кристал Пэлас" со счетом 2:0:

"Это было непросто, потому что мы сыграли три последние игры в трех разных соревнованиях. Это не всегда просто, иногда тяжело физически, ведь мы команда с наибольшим количеством сыгранных минут в Европе. Мне кажется, это тяжело также и ментально.

Я думаю, что мы контролировали игру, и контролировали серьезно, разбирались со всеми их контратаками. Это было непросто, оппонент дважды менял систему игры, нельзя было терять концентрацию ни на минуту".