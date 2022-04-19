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Календарь издевается над Пепом, пока Реал превращается в королей камбеков. Аудиомнение #141

Англия
(2 голосов)

Они, кстати, уже совсем скоро встретятся в полуфинале ЛЧ

Календарь издевается над Пепом, пока Реал превращается в королей камбеков. Аудиомнение #141

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем главные поединки выходных. Послушать выпуски "Аудиомнения" можно на Megogo Audio, Google Podcasts, Facebook, YouTube ↓ , Castbox ↓ подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол.

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Пеп сделал ставки? "Реал" начинает нравиться? Осознанный выбор Гвардиолы, игра ногами в исполнении Штеффена, великолепный Мане, форма Зинченко, Карвахаль на левом фланге обороны, карточки Камавинги, качества Милитао, компактность "Севильи", Ракитич как потеря для "Барселоны", игра команды Лопетеги в контексте результата и мистический гол Винисиуса – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:26 – "Манчестер Сити" – "Ливерпуль";

08:15 – "Севилья" – "Реал";

16:39 – Не попадайте в офсайд!

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В статье: Юрген Клопп Хосеп Гвардиола Карим Бензема Примера Реал (Мадрид) Кубок Англии Иван Ракитич Челси (Лондон) Ливерпуль Манчестер Сити Севилья Даниэль Карвахаль Хулен Лопетеги Кристал Пэлас (Лондон) Ла Лига Садио Мане Александр Зинченко Винисиус Жуниор Зак Стеффен Эдер Милитао Подкаст Аудиомнение Эдуарду Камавинга Подкасты UA-Футбол
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