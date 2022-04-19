Календарь издевается над Пепом, пока Реал превращается в королей камбеков. Аудиомнение #141

Обсуждаем главные поединки выходных. Послушать выпуски "Аудиомнения" можно на Megogo Audio, Google Podcasts, Facebook, YouTube ↓ , Castbox ↓ – подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол.

Пеп сделал ставки? "Реал" начинает нравиться? Осознанный выбор Гвардиолы, игра ногами в исполнении Штеффена, великолепный Мане, форма Зинченко, Карвахаль на левом фланге обороны, карточки Камавинги, качества Милитао, компактность "Севильи", Ракитич как потеря для "Барселоны", игра команды Лопетеги в контексте результата и мистический гол Винисиуса – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:26 – "Манчестер Сити" – "Ливерпуль";

08:15 – "Севилья" – "Реал";

16:39 – Не попадайте в офсайд!