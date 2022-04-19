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Календарь издевается над Пепом, пока Реал превращается в королей камбеков. Аудиомнение #141
Они, кстати, уже совсем скоро встретятся в полуфинале ЛЧ
Getty Images / Global Images Ukraine
Обсуждаем главные поединки выходных. Послушать выпуски "Аудиомнения" можно на Megogo Audio, Google Podcasts, Facebook, YouTube ↓ , Castbox ↓ – подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол.
Пеп сделал ставки? "Реал" начинает нравиться? Осознанный выбор Гвардиолы, игра ногами в исполнении Штеффена, великолепный Мане, форма Зинченко, Карвахаль на левом фланге обороны, карточки Камавинги, качества Милитао, компактность "Севильи", Ракитич как потеря для "Барселоны", игра команды Лопетеги в контексте результата и мистический гол Винисиуса – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:26 – "Манчестер Сити" – "Ливерпуль";
08:15 – "Севилья" – "Реал";
16:39 – Не попадайте в офсайд!
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