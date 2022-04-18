  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Аллахьяр Сайдманеш отметился дебютным голом за клуб Чемпионшипа
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аллахьяр Сайдманеш отметился дебютным голом за клуб Чемпионшипа

Англия
(1 голосов)

Экс-футболист "Зари" провел успешный поединок

Аллахьяр Сайдманеш отметился дебютным голом за клуб Чемпионшипа

Фото: wearehullcity.co.uk

Новина українською

15 апреля в рамках 42-го тура "Халл Сити" на своем поле обыграл "Кардифф" (2:1) и еще больше отдалился от зоны вылета, хотя вылет команде уже не грозит. Во многом успеху хозяев способствовал экс-нападающий "Зари" Аллахьяр Сайдманеш.

Иранский футболист начал игру в старте и уже на 8-й минуте встречи открыл счет. Для Аллахьяра этот гол стал дебютным в составе "Хал Сити", к которому он присоединился в январе.

Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу команды иранца, что позволило ей подняться на 19-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

Напомним, что Аллахьяр был арендован "Халл Сити" у "Фенербахче" до конца сезона. До этого футболист отыграл полтора года за луганскую "Зарю", где провел 50 матчей, забил 15 голов и сделал 7 голевых передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Халл Сити Аллахяр Саядманеш
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...