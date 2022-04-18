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Аллахьяр Сайдманеш отметился дебютным голом за клуб Чемпионшипа
Экс-футболист "Зари" провел успешный поединок
Фото: wearehullcity.co.uk
15 апреля в рамках 42-го тура "Халл Сити" на своем поле обыграл "Кардифф" (2:1) и еще больше отдалился от зоны вылета, хотя вылет команде уже не грозит. Во многом успеху хозяев способствовал экс-нападающий "Зари" Аллахьяр Сайдманеш.
Иранский футболист начал игру в старте и уже на 8-й минуте встречи открыл счет. Для Аллахьяра этот гол стал дебютным в составе "Хал Сити", к которому он присоединился в январе.
Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу команды иранца, что позволило ей подняться на 19-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.
Напомним, что Аллахьяр был арендован "Халл Сити" у "Фенербахче" до конца сезона. До этого футболист отыграл полтора года за луганскую "Зарю", где провел 50 матчей, забил 15 голов и сделал 7 голевых передач.
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