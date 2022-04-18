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Лидер Манчестер Юнайтед попал в автомобильную аварию
К счастью, все обошлось
talkSPORT
Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш попал в автомобильную аварию, об этом активно сообщают британские СМИ и журналисты изданий.
Инцидент произошел утром 18 апреля. Фернандеш и другие участники ДТП не получили серьезных травм. Отмечается, что футболист сборной Португалии планирует принять участие в сегодняшней тренировке манкунианцев.
Bruno Fernandes was involved in a car crash this morning but thankfully it sounds like all parties avoided serious injuries. The #MUFC playmaker is set to train today— Simon Peach (@SimonPeach) April 18, 2022
Также уже появились фотографии с места ДТП:
????| Bruno Fernandes was involved in a car crash this morning, everyone involved escaped without any serious injuries! ????????— Sportskeeda Football (@skworldfootball) April 18, 2022
???? talkSPORT #BrunoFernandes #MUFC pic.twitter.com/XZV4zZaXxz
Напомним, завтра, 19 апреля, "МЮ" проведет выездной поединок против "Ливерпуля" в Английской Премьер-лиге. В текущей кампании 27-летний Бруну Фернандеш сыграл за "красных дьяволов" 40 матчей (9 голов и 14 результативных передач).
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