Лидер Манчестер Юнайтед попал в автомобильную аварию

Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш попал в автомобильную аварию, об этом активно сообщают британские СМИ и журналисты изданий.

Инцидент произошел утром 18 апреля. Фернандеш и другие участники ДТП не получили серьезных травм. Отмечается, что футболист сборной Португалии планирует принять участие в сегодняшней тренировке манкунианцев.

Bruno Fernandes was involved in a car crash this morning but thankfully it sounds like all parties avoided serious injuries. The #MUFC playmaker is set to train today — Simon Peach (@SimonPeach) April 18, 2022

Также уже появились фотографии с места ДТП:

????| Bruno Fernandes was involved in a car crash this morning, everyone involved escaped without any serious injuries! ????????



???? talkSPORT #BrunoFernandes #MUFC pic.twitter.com/XZV4zZaXxz — Sportskeeda Football (@skworldfootball) April 18, 2022

Напомним, завтра, 19 апреля, "МЮ" проведет выездной поединок против "Ливерпуля" в Английской Премьер-лиге. В текущей кампании 27-летний Бруну Фернандеш сыграл за "красных дьяволов" 40 матчей (9 голов и 14 результативных передач).