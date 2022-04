Лидер Манчестер Юнайтед попал в автомобильную аварию

Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш попал в автомобильную аварию, об этом активно сообщают британские СМИ и журналисты изданий.

Инцидент произошел утром 18 апреля. Фернандеш и другие участники ДТП не получили серьезных травм. Отмечается, что футболист сборной Португалии планирует принять участие в сегодняшней тренировке манкунианцев.

Bruno Fernandes was involved in a car crash this morning but thankfully it sounds like all parties avoided serious injuries. The #MUFC playmaker is set to train today