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Лидер Манчестер Юнайтед попал в автомобильную аварию

Англия
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К счастью, все обошлось

Лидер Манчестер Юнайтед попал в автомобильную аварию

talkSPORT

Новина українською

Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш попал в автомобильную аварию, об этом активно сообщают британские СМИ и журналисты изданий.

Инцидент произошел утром 18 апреля. Фернандеш и другие участники ДТП не получили серьезных травм. Отмечается, что футболист сборной Португалии планирует принять участие в сегодняшней тренировке манкунианцев.

Также уже появились фотографии с места ДТП:

Напомним, завтра, 19 апреля, "МЮ" проведет выездной поединок против "Ливерпуля" в Английской Премьер-лиге. В текущей кампании 27-летний Бруну Фернандеш сыграл за "красных дьяволов" 40 матчей (9 голов и 14 результативных передач).

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В статье: Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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