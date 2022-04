Не для слабонервных. Игрок Бернли получил жуткую травму в единоборстве с одноклубником Ярмоленко

"Вест Хэм Юнайтед" Андрея Ярмоленко на выходных сыграл вничью с "Бернли", матч завершился со счетом 1:1. В первом тайме поединка случился крайне неприятный инцидент – в центре поля вели борьбу за мяч Эшли Уэствуд и Никола Влашич.

Результатом дуэли стал неестественно выгнувшийся голеностоп футболиста "бордовых". Уэствуд очень неудачно подогнул ногу во время единоборства. Влашич сразу увидел, что нанес оппоненту тяжелую травму и не сумел сдержать слезы.

При этом медицинский штаб помогал Эшли больше 10 минут. Он покинул стадион под бурные аплодисменты болельщиков, его унесли за пределы поля на носилках.

Nikola Vlasic had to be consoled by team-mates after witnessing Ashley Westwood's injury. Get well soon, Ashley ???? pic.twitter.com/D1xFJoS3Kn

