Рангник: 6-7 игроков Клоппа раньше играли в моих командах. Это неслучайно

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник высказался о схожести его футбольных идей с идеями менеджера "Ливерпуля" Юргена Клоппа. "Их подход, их стиль футбола, то, как они хотят играть, очень похожи на мой", – приводит его слова Sky Sports.

"Юрген построил эту команду за шесть с половиной лет. 6-7 его игроков раньше были моими – нашими – игроками. Мы подписывали их в наши клубы, когда их никто не знал.

Неудивительно, что "Ливерпуль", вероятно, команда с наибольшим количеством игроков из наших бывших клубов. Их подход, их стиль футбола, то, как они хотят играть, очень похожи (на стиль команд, где работал Рангник).

Я говорю не о том, какое влияние оказал на этих игроков. Речь о схожих футбольных идеях. Мы с Юргеном давно знаем друг друга, я знаю, как он хочет играть, и шесть игроков из моих бывших клубов в его команде неслучайно", – сказал тренер "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что в разное время в командах, где работал Рангник, выступали Садио Мане, Роберто Фирмино, Жоэль Матип, Ибраима Конате, Наби Кейта и Такуми Минамино.