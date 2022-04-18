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Главный инсайдер подтверждает - Эрик тен Хаг летом возглавит английский гранд
И покинет "Аякс"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Судя по всему, "Манчестер Юнайтед" точно нашел нового тренера. Им станет Эрик тен Хаг.
Главный инсайдер планеты Фабрицио Романо подтвердил окончательную договоренность между сторонами. "Аякс" за досрочный уход менеджера получит два миллиона евро.
Erik ten Hag to Manchester United, here we go! Agreement on contract now set to be completed. Mitchell van der Gaag, priority candidate for coaching staff. ???????? #MUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 18, 2022
Ajax & Man United in contact to discuss €2m clause - announcement timing depends on this [not today/tomorrow]. pic.twitter.com/byQvO8Pkn5
Официальное объявление о назначении может состояться уже в ближайшее время. Вчера, к слову, тен Хаг со своим "Аяксом" проиграл финал кубка Нидерландов.
Отметим, что сейчас "МЮ" идет шестым в АПЛ, ведя борьбу за место в Лиге Чемпионов.
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