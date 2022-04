Главный инсайдер подтверждает - Эрик тен Хаг летом возглавит английский гранд

Судя по всему, "Манчестер Юнайтед" точно нашел нового тренера. Им станет Эрик тен Хаг.

Главный инсайдер планеты Фабрицио Романо подтвердил окончательную договоренность между сторонами. "Аякс" за досрочный уход менеджера получит два миллиона евро.

Erik ten Hag to Manchester United, here we go! Agreement on contract now set to be completed. Mitchell van der Gaag, priority candidate for coaching staff. ???????? #MUFC



Ajax & Man United in contact to discuss €2m clause - announcement timing depends on this [not today/tomorrow]. pic.twitter.com/byQvO8Pkn5