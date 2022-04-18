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Главный инсайдер подтверждает - Эрик тен Хаг летом возглавит английский гранд

Англия
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И покинет "Аякс"

Главный инсайдер подтверждает - Эрик тен Хаг летом возглавит английский гранд

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Судя по всему, "Манчестер Юнайтед" точно нашел нового тренера. Им станет Эрик тен Хаг.

Главный инсайдер планеты Фабрицио Романо подтвердил окончательную договоренность между сторонами. "Аякс" за досрочный уход менеджера получит два миллиона евро.

Официальное объявление о назначении может состояться уже в ближайшее время. Вчера, к слову, тен Хаг со своим "Аяксом" проиграл финал кубка Нидерландов.

Отметим, что сейчас "МЮ" идет шестым в АПЛ, ведя борьбу за место в Лиге Чемпионов.

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В статье: Аякс (Амстердам) Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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