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У Криштиану и Джорджины умер младенец

Англия
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Светлая память малышу

У Криштиану и Джорджины умер младенец

Фото: скриншот

Новина українською

Новорожденный мальчик нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду и его жены Джорджины Родригес умер, об этом футболист сообщил на своей странице в Инстаграм.

Криштиану поблагодарил врачей и медсестер за их профессиональную заботу и поддержку.

"С глубочайшей скорбью мы вынуждены сообщить о кончине нашего сына. Это самая большая боль, которую могут испытать родители. Только рождение дочери дает нам силы прожить этот момент с надеждой и счастьем.

Хотим поблагодарить врачей и медсестер за заботу и поддержку. Мы опустошены этой потерей и просим о конфиденциальности в это трудное время. Детка, ты наш ангел. Мы всегда будем любить тебя.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес", – написала семья на своих страницах в инстаграм.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Джорджина Родригес
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