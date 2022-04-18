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У Криштиану и Джорджины умер младенец
Светлая память малышу
Фото: скриншот
Новорожденный мальчик нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду и его жены Джорджины Родригес умер, об этом футболист сообщил на своей странице в Инстаграм.
Криштиану поблагодарил врачей и медсестер за их профессиональную заботу и поддержку.
"С глубочайшей скорбью мы вынуждены сообщить о кончине нашего сына. Это самая большая боль, которую могут испытать родители. Только рождение дочери дает нам силы прожить этот момент с надеждой и счастьем.
Хотим поблагодарить врачей и медсестер за заботу и поддержку. Мы опустошены этой потерей и просим о конфиденциальности в это трудное время. Детка, ты наш ангел. Мы всегда будем любить тебя.
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес", – написала семья на своих страницах в инстаграм.
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